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Mundo
30 de octubre de 2026 - 14:55

Unas 28,8 millones sufren hambre en la RD del Congo por el ébola y el conflicto armado

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Nairobi, 30 oct (EFE).- Un total de 28,8 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda en la República Democrática del Congo (RDC), una cifra que se proyecta a los 30 millones para mediados de 2027 por el conflicto armado y el ébola, advirtió este viernes Save the Children.

Por EFE
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La organización humanitaria señaló en un comunicado que el hambre en el país africano aumentó en más de 2,3 millones de personas respecto a los 26,5 millones registrados en el primer semestre del año a partir del último informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC).

El deterioro de la crisis responde a las restricciones de movimiento impuestas por la epidemia de ébola, el encarecimiento del costo de vida y la presión sobre los servicios de salud, que afectan con mayor gravedad a las provincias orientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri.

“El hambre ya no se limita a los frentes de conflicto. Se está extendiendo por los hogares golpeados por el desplazamiento, los choques económicos y ahora un brote de ébola en expansión”, afirmó el director de Save the Children en la RDC, Greg Ramm.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.700 niños han resultado infectados por ébola en la actual epidemia y cientos de ellos han muerto, siendo los menores de cinco años el grupo con mayor tasa de mortalidad.

“Sin una inversión urgente tanto en asistencia alimentaria como en la respuesta a la enfermedad, los próximos meses podrían ver a millones de personas más caer en el hambre, con los niños pagando el precio más alto”, advirtió Ramm.

Entre junio y septiembre, las instalaciones de salud respaldadas por la organización en Ituri atendieron a más de 800 niños por desnutrición aguda grave, una cifra que superó las estimaciones iniciales de los equipos médicos sobre el terreno.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.274 casos confirmados y 4.992 muertos, lo que supone una tasa de letalidad del 48,6 %.

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