Uruguay mantendrá el precio de los combustibles en noviembre

El Ministerio de Industria, Energía y Minería comunicó este viernes que se evitarán los aumentos de 3,3 % en la gasolina y del 31,3 % en el gasoil que resultarían de aplicar el precio de venta al público de referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

La decisión se tomó tras aumentar en octubre un 2 % la gasolina y un 7 % el gasoil.

Sin cambios, el litro de gasolina se mantendrá en 90,45 pesos (2,25 dólares) y el de gasoil en 62,79 pesos (1,56 dólares), mientras que el precio del kilogramo de supergás será de 93,56 pesos (2,33 dólares) el kilogramo.

"El Poder Ejecutivo resolvió no trasladar el aumento a los consumidores", indica el comunicado en el que se detalla que se tomó la decisión de continuar con la medida implementada desde abril "en el contexto del conflicto en Medio Oriente, para moderar el impacto de las variaciones del mercado internacional sobre los precios internos y brindar mayor estabilidad a los consumidores".

En agosto y septiembre, el precio de los combustibles se había mantenido, mientras que en julio había bajado un 5 % tras meses de aumentos.

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El precio del barril de brent para entrega en diciembre subió algo más del 1 % este viernes, hasta los 116 dólares, tras los nuevos ataques producidos en el estrecho de Ormuz.

El brent cotizó con volatilidad esta semana. En la víspera, había bajado el 0,38 % después de un renovado optimismo entre los inversores alentado por posibles acercamientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.