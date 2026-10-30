ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 17:00

Uruguay ya supera los casos de sífilis de 2025 y no escapa al aumento en la región

Imagen sin descripción

Montevideo, 30 oct (EFE).- Uruguay registró en lo que va del año más de 6.000 casos de sífilis, con lo que supera los 5.967 casos notificados en todo 2025.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La coordinadora del programa ITS, VIH y hepatitis del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, Susana Cabrera, explicó este viernes a la Agencia EFE que el país "no escapa" al aumento de casos que se ha dado en la región.

La meta regional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil es alcanzar una tasa igual o inferior a 0,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Hasta 2024, Uruguay tenía una tasa de 6 casos cada 1.000 nacidos vivos.

Los datos de 2025 indican que la enfermedad estuvo presente en los 19 departamentos (provincias) del país, con una tasa nacional de 171,2 casos notificados por cada 100.000 habitantes, siendo Maldonado el departamento con la tasa de notificación más elevada: 388,8 casos cada 100.000 habitantes.

Del total de casos, más de la mitad de los diagnósticos de 2025 corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años y las mujeres concentraron el 63 % de los diagnósticos.

Cabrera asoció estos datos al hecho de que las mujeres en edad gestante deben testearse de forma obligatoria, pero que además "la mujer también tiende a consultar más" por lo que se sospecha que muchos casos "no llegan a ser notificados ni diagnosticados".

"Es una infección de transmisión sexual muy fácilmente transmisible", advirtió la experta y recomendó el testeo ya que las lesiones no siempre son visibles, por el contrario, se van al poco tiempo.

Según la experta, hay "una baja percepción del riesgo" en la sociedad, ya que se la suele asociar a una "enfermedad del pasado", pero también porque los equipos de salud no notificados pasan por alto lesiones o "consultas que parecen banales".

"Hay que diagnosticar, tratar, pero también intentar de apoyar a las personas para que comuniquen a sus contactos, para que los contactos también se traten porque es una infección que es muy transmisible y si no se tratan los contactos esas personas van a seguir transmitiendo", manifestó Cabrera.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más

Te puede interesar