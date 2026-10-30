Wall Street cierra en rojo y el Nasdaq anota su peor mes en más de un año

Al toque de la campana, el Nasdaq bajó un 2,86 %, hasta 25.436 puntos, arrastrado por un desplome del 28,6 % en Intel, mientras que en el conjunto de la semana el índice tecnológico pierde un 2,3 % y en el conjunto del mes un 5,3 %, una cifra no vista desde marzo de 2025, según CNBC.

El Dow Jones de Industriales recortó este viernes un 1,09 %, hasta 51.770 unidades, y el S&P 500 cedió un 1,82 %, hasta 7.580 enteros.

En la semana, el Dow baja un 1 % y el S&P un 0,8 %. En el mes, el primero gana un 1,7 % y el segundo cede un 0,93 %.

La semana comenzó en un tono positivo tras el paso dado por la firma de IA Anthropic para su salida a bolsa, prevista para finales de este año y que se perfila como un hito similar al del debut bursátil de SpaceX, pero después volvió a cundir el pesimismo.

El Nasdaq registró su peor día desde junio, arrastrado por las ventas de acciones relacionadas con la IA tras los resultados trimestrales de varias tecnológicas como Intel y Alphabet, cuyas cuentas y pronósticos no estuvieron a la altura de lo esperado por los analistas.

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Intel sufrió su peor jornada en medio siglo tras divulgar ayer unas malas previsiones para su negocio de computadoras personales debido a los problemas de suministro, y pese a aumentar sus ingresos por la demanda de sus chips de IA.

Y el jueves, Alphabet anotó la segunda mayor caída en capitalización en una sola jornada, de 500.000 millones de dólares, ante la preocupación por los fuertes gastos en infraestructura de IA que están drenando la liquidez del sector tecnológico.

La firma de computación en la nube para IA CoreWeave, en la que están invertidas Nvidia, Microsoft y otras grandes empresas, ejemplifica las dudas en torno a la sostenibilidad del sector por su alto endeudamiento, y cierra octubre con una caída del 37 %.

La rotación de carteras se refleja en el acumulado del mes, según datos de la firma Fidelity: el sector de comunicaciones pierde un 14 % y el tecnológico un 2,5 %, mientras suben el resto, sobre todo los de energía (11 %) y servicios públicos (9,9 %).

En el sector de la energía, las grandes petroleras de EE.UU., Chevron y ExxonMobil subieron en bolsa tras aumentar sus beneficios gracias al aumento en los márgenes de refinamiento y la alta demanda de combustibles en medio de las guerras en Oriente Medio y el este de Europa.

Los inversores estuvieron también pendientes de las subidas en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años y el precio del petróleo.

El rendimiento del bono a 10 años rozó el 5,35 % esta semana después de que la Reserva Federal decidiera dejar sin cambios los tipos de interés a la par que constató una inflación "elevada", pues el IPC ha superado el 3 % los tres últimos meses.

El petróleo de Texas cerró hoy en 104,12 dólares el barril, un encarecimiento de casi el 14 % en el mes, ante la posibilidad de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán tras los últimos ataques en el estrecho de Ormuz.

Los analistas de Tikehau Capital señalaban hoy en una nota, además, que las elecciones legislativas del próximo martes en EE.UU. serán "una fuente de volatilidad y rotación a corto plazo", y dijeron tener en el punto de mira las regulaciones sobre la IA, especialmente sobre centros de datos.