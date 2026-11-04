ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
36º
Ahora
ver más
36º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:00

Joven músico dominicano tocará en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana en España

Imagen sin descripción

Santo Domingo, 4 nov (EFE).- El violonchelista dominicano Aarón Di Lorenzo, de 12 años, tocará este miércoles en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará hasta el jueves en Madrid, informó la organización a la que pertenece.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Di Lorenzo, primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Punta Cana, actuará en este evento, que tendrá lugar en el Teatro Real de la capital española, junto con niños y jóvenes de programas musicales de distintos países de Iberoamérica.

Además, el joven participa en el I Foro Iberoamericano de Música para el Desarrollo, en San Lorenzo de El Escorial (norte de la Comunidad de Madrid), informó el Sistema Punta Cana, un proyecto educativo musical de la Fundación para la Expansión Cultural y Artística.

La directora ejecutiva del Sistema Punta Cana, Romina Aschpurwis, también participa en dicho foro, coordinado por la Fundación Acción por la Música con el impulso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Con cinco años de trayectoria y una matrícula de 272 estudiantes, el Sistema Punta Cana desarrolla programas de iniciación musical, coro, orquesta, piano y lutería bajo el lema 'Tocamos corazones, cambiamos vidas', indicó la entidad en una nota.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estará presente en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana, en la que participarán 10 de los 22 líderes de esa comunidad.

En la XXX Cumbre Iberoamericana se abordarán temas como la conformación de una alianza iberoamericana digital, la reducción de riesgo de desastres, la movilidad académica, estrategias de turismo sostenible, economía social y solidaria y la cooperación en infraestructuras y transporte.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar