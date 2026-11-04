Joven músico dominicano tocará en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana en España

Di Lorenzo, primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Punta Cana, actuará en este evento, que tendrá lugar en el Teatro Real de la capital española, junto con niños y jóvenes de programas musicales de distintos países de Iberoamérica.

Además, el joven participa en el I Foro Iberoamericano de Música para el Desarrollo, en San Lorenzo de El Escorial (norte de la Comunidad de Madrid), informó el Sistema Punta Cana, un proyecto educativo musical de la Fundación para la Expansión Cultural y Artística.

La directora ejecutiva del Sistema Punta Cana, Romina Aschpurwis, también participa en dicho foro, coordinado por la Fundación Acción por la Música con el impulso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Con cinco años de trayectoria y una matrícula de 272 estudiantes, el Sistema Punta Cana desarrolla programas de iniciación musical, coro, orquesta, piano y lutería bajo el lema 'Tocamos corazones, cambiamos vidas', indicó la entidad en una nota.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estará presente en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana, en la que participarán 10 de los 22 líderes de esa comunidad.

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En la XXX Cumbre Iberoamericana se abordarán temas como la conformación de una alianza iberoamericana digital, la reducción de riesgo de desastres, la movilidad académica, estrategias de turismo sostenible, economía social y solidaria y la cooperación en infraestructuras y transporte.