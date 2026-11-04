ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 18:50

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 2,40 %

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una baja del 2,40 %, hasta las 88.238,32 unidades.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Ternium Argentina (+4,77 %) y Sociedad Comercial del Plata (+2,2 %), mientras que las que más bajaron fueron las de YPF (-6,6 %) y Pampa Energía (-5,21 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares cayeron hasta 1,8 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 2,53 %, al 852 puntos básicos, nuevo valor máximo en un año.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.570 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó hasta 1.546 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.565 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia alcista.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1 %, a 1.690,51 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió hasta los 1.584,76 pesos por unidad.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más

Te puede interesar