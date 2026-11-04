La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 2,40 %

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Ternium Argentina (+4,77 %) y Sociedad Comercial del Plata (+2,2 %), mientras que las que más bajaron fueron las de YPF (-6,6 %) y Pampa Energía (-5,21 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares cayeron hasta 1,8 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 2,53 %, al 852 puntos básicos, nuevo valor máximo en un año.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.570 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó hasta 1.546 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.565 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia alcista.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1 %, a 1.690,51 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió hasta los 1.584,76 pesos por unidad.