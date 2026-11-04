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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 13:25

México defiende "buena relación" con China y EE.UU. ante próxima cumbre de APEC

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Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles las buenas relaciones de su país con China y Estados Unidos, aunque subrayó que su principal integración comercial es con Norteamérica, a dos semanas de participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en territorio chino.

Por EFE
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"Tenemos muy buena relación con China y tenemos buena relación, muy buena relación también con el Gobierno de Estados Unidos", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que, si bien México mantiene vínculos comerciales con el gigante asiático, su principal asociación económica es con Estados Unidos y Canadá, países con los que comparte el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

"Hay participación de algunas empresas chinas en México, también hay mucha importación de productos de China hacia México", señaló, al precisar que incluso empresas automotrices estadounidenses establecidas en territorio mexicano utilizan componentes importados del país asiático.

Sin embargo, insistió en que la integración económica de América del Norte se ha consolidado durante décadas y recordó que México no tiene un tratado de libre comercio con China.

La presidenta también defendió la decisión de su Gobierno de elevar en diciembre de 2025 los aranceles a diversos productos chinos, una medida que atribuyó a la necesidad de proteger la industria nacional frente a las importaciones de menor precio.

"Nosotros decidimos subir algunos de los aranceles a China en diciembre del año pasado, pero por una decisión propia del Plan México", sostuvo.

De igual manera, indicó que las nuevas tarifas respondieron a que diversos productos fabricados en México enfrentaban la competencia de mercancías importadas a precios inferiores, lo que afectaba la producción nacional.

Las declaraciones ocurren en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín y de las negociaciones para la revisión del T-MEC, en las que Estados Unidos ha expresado preocupación por la presencia de productos y empresas chinas en las cadenas de suministro norteamericanas.

México anunció en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % para determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China, que cuestionó las medidas.

Las palabras de Sheinbaum se producen antes de su viaje a Shenzhen, en el sur de China, donde participará los días 18 y 19 de noviembre en la reunión de líderes de las 21 economías que integran la APEC.

Será su primera visita al gigante asiático desde que asumió el cargo en octubre de 2024, en un encuentro al que México acudirá también como futuro anfitrión del foro, cuya cumbre organizará en 2028.

La APEC, fundada en 1989, reúne a economías de ambos lados del Pacífico y busca facilitar el comercio, las inversiones y la cooperación económica en la región.

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