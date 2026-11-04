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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 22:05

Venezuela suscribe acuerdo para mejorar suministro eléctrico en estado golpeado por fallas

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Caracas, 4 nov (EFE).- La estatal venezolana Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) suscribió un acuerdo con la empresa turca Karpowership con el objetivo de incorporar 200 megavatios al sistema de Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), uno de los estados más golpeados de Venezuela por fallas en el servicio eléctrico.

Por EFE
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"Saludo el acuerdo alcanzado entre CORPOELEC y la empresa turca Karpowership para la contratación de dos barcazas de generación eléctrica, que permitirán incorporar 200 megavatios de potencia al estado Zulia y fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico en la región", informó este miércoles la presidenta encargada Delcy Rodríguez en su cuenta de X, sin dar más detalles.

El martes, el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó por segunda ocasión el debate definitivo para reformar la ley del servicio eléctrico.

El instrumento promete "contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad", así como "asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas", según una lectura de la ley que se hizo en el Parlamento el pasado 22 de octubre.

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.

La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1.101 protestas durante septiembre de 2026, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico.

La presidenta encargada de Venezuela dijo hace una semana que "pronto" llegará el alivio a la crisis y criticó la quema de neumáticos en las protestas sociales.

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