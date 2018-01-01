Detenidos en Alemania tres sospechosos de disparar a una niña en Nochevieja

Fuentes policiales indicaron que a los sospechosos se les imputa intento de asesinato, mientras se investiga el trasfondo de lo ocurrido.

Los hechos sucedieron alrededor de la medianoche en dicha localidad y la policía fue informada directamente por los médicos del centro hospitalario en que ingresó la menor, a la que se procedió a operar de urgencia.

En el lugar de los hechos se encontraron proyectiles y, gracias a las declaraciones de algunos testigos presenciales, los tres sospechosos fueron detenidos poco después en las inmediaciones.

A este presunto intento de homicidio se suman, en lo que se refiere a incidentes graves en la Nochevieja alemana, la muerte de dos hombres en sendas localidades del “Land” de Brandeburgo (este), en ambos casos cuando operaban con material pirotécnico.

Una de las víctimas fue un hombre de 19 años, a quien le estalló un petardo de fabricación casera, mientras que el otro, de 35 años, falleció al explotarle otros artefactos similares en el jardín de su casa.