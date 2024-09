Policía española investiga a cómplices de curas pederastas

“Se investiga si los abusos sexuales sólo pueden atribuirse a religiosos y si hay otro tipo de personas implicadas, bien afectadas o bien que de alguna manera puedan ser cómplices ”, declaró hoy a los periodistas el subdelegado del gobierno en Granada, Santiago Pérez.

La policía investiga además el grado de participación de los religiosos, añadió. “Hay unas conductas que se están investigando y a partir de ahí tendremos resultados bastante pronto”, apuntó Pérez.

Un joven, identificado como Daniel, puso en conocimiento del Papa Francisco haber sufrido de pequeño abusos sexuales por parte de sacerdotes y presentó una denuncia ante la fiscalía de Granada.

A raíz de la denuncia el juzgado abrió diligencias penales contra diez sacerdotes diocesanos y dos seglares. El juez del caso, según Religión Digital, que adelantó la noticia, podría ordenar la detención de sacerdotes implicados en las próximas horas.

La investigación, bajo secreto de sumario, está siendo seguía de cerca por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El arzobispado de Granada informó ayer en una nota que ha apartado a tres sacerdotes investigados, pero no dijo que en su lugar colocó a otros tres de los investigados como cómplices, según Religión Digital. Además de Daniel al menos otros cuatro menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de los sacerdotes durante una década, según la web. El joven Daniel prestó su primera declaración judicial a finales de septiembre después de recibir en agosto la llamada del Papa Francisco, a quien relató los abusos sufridos en una carta de cinco folios.

El Papa Francisco, según la conversación reconstruida por Religión Digital, dijo a Daniel cuando le llamó: “He leído tu carta varias veces. No he podido más que emocionarme y sentir un dolor inmenso al leer tu relato. Quiero pedirte perdón en nombre de toda la Iglesia de Cristo. Perdona este gravísimo pecado y gravísimo delito que has sufrido. Perdona, hijo mío, tanto dolor ocasionado y tanto como habrás sufrido. Estas heridas hacen que la Iglesia se resienta al completo”.

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, fue hoy el gran ausente de la asamblea plenaria de la Conferencia episcopal española que se celebra en Madrid.

Según Religión Digital, Martínez tampoco acudió a su despacho de la diócesis ya que estaría preparando su defensa junto a un reducido grupo de personas de su confianza.