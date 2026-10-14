¿Los perros pueden vengarse? Lo que la ciencia explica sobre las “represalias” caninas

Los perros no se vengan en el sentido humano: no hay evidencia de que planifiquen una represalia porque alguien les hizo algo injusto. Cuando muestran una conducta molesta después de un reto, una ausencia o un cambio de rutina, suelen estar respondiendo a emociones inmediatas —miedo, ansiedad, frustración o excitación— y a asociaciones aprendidas.

Por qué parece que un perro se está vengando

El cuidador deja al perro solo, vuelve y encuentra un zapato roto; o le niega subir al sofá y, minutos después, el animal orina dentro de casa. La secuencia invita a buscar una intención. Pero que dos hechos ocurran uno detrás del otro no prueba que exista una relación de revancha.

Un perro puede morder objetos al quedarse solo por ansiedad de separación, aburrimiento, falta de actividad o necesidad de autorregularse. También puede orinar por excitación, marcaje, miedo o un problema médico. En estos casos, la conducta tiene una función para el animal, aunque resulte incómoda para la familia.

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La etología distingue entre una reacción emocional y una acción planificada con un objetivo moral. Para vengarse, el perro debería interpretar una ofensa, atribuirle intención a la persona y diseñar una respuesta posterior para perjudicarla. La ciencia no ha demostrado esa cadena mental en perros domésticos.

La “cara de culpa” no confirma que haya hecho algo a propósito

El gesto de cabeza baja, orejas hacia atrás y mirada esquiva suele leerse como arrepentimiento. Sin embargo, un estudio clásico de la investigadora Alexandra Horowitz, publicado en Behavioural Processes, mostró que esa expresión aparece sobre todo cuando el perro recibe un reto, incluso si no había cometido la supuesta falta.

Es decir, el animal parece responder a señales humanas —tono de voz, postura, tensión corporal— más que a una conciencia de haber infringido una norma. No está confesando: está intentando apaciguar una situación que percibe como amenazante o tensa.

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Qué puede haber detrás de una conducta “destructiva”

Si el perro destroza cosas exclusivamente cuando queda solo, ladra durante horas, jadea, intenta escapar o elimina dentro de casa, conviene pensar en ansiedad por separación. Grabar unos minutos de video al salir puede revelar señales que no se ven al regresar.

Si el comportamiento ocurre tras cambios en el hogar —una mudanza, un bebé, otro animal, menos paseos— puede tratarse de estrés o frustración.

Y si un perro adulto que controlaba sus necesidades empieza a orinar de repente, la consulta veterinaria es prioritaria: infecciones urinarias, dolor, enfermedades endocrinas y deterioro cognitivo también alteran la conducta.

Qué hacer en lugar de retarlo al volver

Retar a un perro al encontrar el daño no suele enseñarle qué hizo mal: ya no puede conectar el castigo con una acción ocurrida minutos u horas antes. Sí puede aprender que la llegada de su cuidador anticipa tensión.

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La respuesta más eficaz combina prevención y evaluación. Guardar objetos vulnerables, ofrecer actividad física y olfativa adecuada, practicar ausencias graduales y reforzar la calma puede reducir muchos episodios. Si hay angustia intensa, agresividad, cambios bruscos o destrucción persistente, un veterinario o profesional especializado en comportamiento puede descartar causas médicas y diseñar un plan seguro.