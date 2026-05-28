Síndrome cognitivo canino: señales que no deberías ignorar en tu perro

¿Qué es el síndrome cognitivo canino?

El SCC es una forma de envejecimiento cerebral progresivo.

Suele aparecer en perros a partir de los 7 u 8 años, aunque puede presentarse antes en razas propensas. La pérdida de funciones mentales es gradual, pero sus efectos pueden ser evidentes: confusión, cambios de personalidad, alteraciones del sueño y problemas de convivencia.

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Cinco señales de alerta que no deberías ignorar

1. Desorientación y confusión. Tu perro puede perderse dentro de casa, quedarse mirando una pared, o parecer confundido en lugares familiares.

2. Cambios en el sueño. Es común que duerman más de día y estén activos, inquietos o vocalicen durante la noche.

3. Interacciones alteradas. Un perro sociable puede volverse huraño o distante, mientras que otro puede mostrar ansiedad excesiva al estar solo.

4. Retrocesos en el entrenamiento. Accidentes dentro del hogar, olvido de comandos o falta de respuesta a su nombre son señales frecuentes.

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5. Conductas repetitivas o inusuales. Caminar en círculos, ladrar sin motivo aparente o mostrar ansiedad sin causa evidente son signos de deterioro cognitivo.

Qué hacer si sospechás que tu perro tiene SCC

Consultá con un veterinario ante los primeros signos. Un diagnóstico precoz permite iniciar estrategias que ralentizan el avance de la enfermedad y mejoran la calidad de vida.

El tratamiento puede incluir suplementos nutricionales específicos, cambios en la dieta, fármacos neurológicos y rutinas de estimulación cognitiva.

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Cómo cuidar a un perro con deterioro cognitivo

Aunque no existe una cura, sí podés mejorar su bienestar con hábitos diarios y atención consciente: