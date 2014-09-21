Universidad de Harvard premia experimentos insólitos

“Si una mujer va a una clínica psiquiátrica y tiene un gato, tiene un 50 por ciento de posibilidades de padecer depresión”, afirmó en declaraciones a Efe el profesor de la Universidad de Michigan, David A. Hanauer, que espera que su investigación permita saber si existe un microorganismo que pueda afectar a los gatos e influir en el comportamiento de sus dueños.

Hanauer y los otro nueve investigadores galardonados por la revista de humor científico “Annals of Improbable Research” (“Anales de la Investigación Improbable”) recibieron, como trofeo, un cartón de pizza firmado por tres premios Nobel.

“Queremos dar a conocer logros científicos inusuales o triviales que primero hagan reír y después hagan pensar”, explicó a Efe el director de la revista, Marc Abrahams, quien orquestó una ceremonia llena de sorpresas y risas.

“Estos premios son los únicos que no juzgan si algo es mejor o peor. Lo que importa es si es divertido”, subrayó Abraham, quien destacó que en el mundo de la Ciencia, y especialmente cuando se va a hacer un gran descubrimiento, siempre hay un “abismo” en el que el éxito no está asegurado y lo importante es crear.

Otra de las investigaciones que destacaron en esta vigésimo cuarta edición de los Ig Nobel fue la de un grupo de expertos chinos y canadienses de la Universidad de Toronto, que analizaron qué ocurre en el cerebro de personas que ven el rostro de Jesucristo en las tostadas, en un fenómeno que se conoce como pareidolia.

“Mostramos imágenes aleatorias a los participantes y les dijimos que el 50 por ciento de ellas tenían caras y que el otro 50 por ciento no tenía. Aunque en realidad ninguna tenía rostros”, explicó a Efe el profesor de la Universidad de Toronto, Kang Lee, quien destacó que el cien por cien de los participantes aseguró ver rostros en la superficie del pan.

Entonces, los científicos se centraron en la actividad cerebral de los participantes y descubrieron que la parte del cerebro -zona derecha de área facial fusiforme (FFA) - responsable de percibir los rostros estaba también activa cuando no había caras.

Además, se percataron de que el lóbulo frontal se activa cuando los participantes creyeron ver los rostros que no existían, algo que, a su juicio, sugiere que las expectativas y creencias originarias del lóbulo frontal están influyendo en la corteza visual posterior -el área facial fusiforme (FFA) - para que sea más sensible a las características del mundo exterior.

“En pocas palabras, ver a Jesús en una tostada es un parte de nuestro procedimiento visual”, resumió Lee.

La capacidad deslizante de la piel de plátano o cómo reaccionan los renos del Ártico al ver a personas disfrazadas de osos polares fueron otros de los temas sobre los que investigaron algunos de los científicos más originales del mundo.

Varios investigadores incluso se aventuraron con “el lado oscuro” del ser humano.

Científicos de EE.UU., Australia y Reino Unidos averiguaron que quienes se acuestan más tarde por la noche suelen ser más manipuladores y ególatras que aquellos que se levantan pronto y concentran su actividad durante las horas de luz.

“Vi muchos documentales sobre naturaleza y me di cuenta que muchos predadores salen a cazar de noche. En la oscuridad investigan las debilidades de sus presas y así pueden tener más éxito en su cacería”, explicó a Efe el profesor de la Universidad Occidental de Sydney (Australia) , Peter K. Jonason.

La oscuridad que ayuda a los animales a cazar, sirve a los “predadores sociales” para investigar cuáles son las debilidades de la gente que les rodea y aprovecharlas en su beneficio, según Jonason.

Un grupo de científicas españolas también fue galardonado por un estudio de título muy llamativo: “Caracterización de bacterias lácticas aisladas de heces para bebé como potenciales cultivos probióticos de arranque para las salchichas fermentadas”.

Los Ig Nobel son una parodia de los Premios Nobel que cada año busca “honrar logros que primero hacen a la gente reír, y luego pensar”.