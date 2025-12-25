Más 100 llamadas al 911 por violencia intrafamiliar en Nochebuena

Llamadas por casos de violencia intrafamiliar y perturbación de la paz pública fueron los principales pedidos de auxilio a través de llamadas que recibió el Sistema de Emergencias 911, de la Policía Nacional.

En total, 109 personas reportaron casos de violencia intrafamiliar en Nochebuena, mientras que, 78 llamadas fueron por perturbación a la paz pública.

Cerca de 60 personas reportaron polución sonora y otras 43, accidentes de tránsito, según el informe de la Policía.

También se utilizó el sistema para reportar siete casos de robo.

Instan a utilizar de manera correcta la herramienta de emergencia, ya que el reporte también indica que del total de llamadas: 1.470, unas 1.161 fueron las que se encuentran bajo el concepto de “No contesta”, 61 llamadas equivocadas y 88 solicitando información.

Más de 60 llamadas fueron de “niños jugando”, por lo que solicitan a los padres enseñar a sus hijos como utilizar de manera correcta en sistema de emergencias.