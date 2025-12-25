Fiesta navideña termina en homicidio doloso en Santa Rosa del Aguaray

De acuerdo con datos policiales, durante el evento se produjo una gresca en el interior del local, en la que la víctima fue herida con arma blanca. Pese a intentar salir del recinto, el hombre cayó gravemente herido en una de las salidas, donde finalmente falleció a causa de las lesiones.

La víctima fue identificada como Raúl Jara Ruiz Díaz (33), domiciliado en el barrio Pablo Rojas. El mismo contaba con una orden de captura por violencia familiar y registraba varios antecedentes penales, entre ellos por homicidio culposo (2019), robo agravado (2020), violencia familiar, coacción y coacción grave (2024) y homicidio culposo (2025).

El supuesto autor fue identificado como Luis Mario Amarilla Orué (21), domiciliado en el barrio Santo Domingo de la misma ciudad. El joven fue aprehendido en la vía pública cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta tras un operativo policial basado en informaciones recabadas luego del hecho.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una remera blanca y un jeans azul con manchas rojizas presumiblemente sangre, además de una motocicleta marca Star, roja, sin matrícula.

Personal de la Comisaría jurisdiccional, encabezado por el comisario principal Jorge Miranda, junto a agentes del Departamento de Criminalística, Bomberos Voluntarios, la Agente Fiscal Laura Romero (Unidad Penal N.º 4) y el médico forense Sergio Núñez Vega, acudieron al lugar para las diligencias correspondientes.

El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde el examen forense determinó como causa de muerte un shock hipovolémico producido por heridas punzantes.

Según la investigación preliminar, la pelea se inició dentro del centro recreativo y se presume que tanto la víctima como el victimario se encontraban bajo los efectos del alcohol. En el sitio existen cámaras de circuito cerrado (CCTV), cuyas imágenes serán solicitadas para esclarecer las circunstancias del crimen.

Por disposición fiscal, el detenido permanece recluido en la sede de la Comisaría 18.ª de Santa Rosa del Aguaray, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones.