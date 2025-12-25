Navidad con condiciones de inestabilidad en gran parte del país

La Dirección de Meteorología señala que en varios departamentos del país no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo, por lo que emitieron un boletín especial en la mañana de este jueves de Navidad.

Boletín especial

Para este jueves se pronostican núcleos de tormentas que comienzan a intensificarse sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy.

Se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual.

Departamentos afectados

Itapúa.

Misiones.

Ñeembucú.

En cuanto a la temperatura, el ambiente se mantendría caluroso y húmedo, al menos hasta el fin de semana, con temperaturas máximas que oscilarían entre 32 y 37° tanto en la región Oriental como en la Occidental.

Resalta que la sensación térmica podría superar la temperatura del aire.