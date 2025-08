Hidroxicloroquina no se utilizará como tratamiento preventivo

“Este no es un medicamento preventivo (…). No está demostrado a nivel científico su eficacia del 100%. No es para que se compre para prever”, explicó García en comunicación con ABC Cardinal.

En principio, el medicamento se aplicará con prioridad a médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud y pacientes en grave estado, conforme precisó.

Unas 165.000 de tratamientos hidroxicloroquina serán producidos en los próximos 45 días según manifestó. Con esta droga - que se usa habitualmente para pacientes con lupus o reuma - están teniendo muy buena experiencia en algunos casos de coronavirus, según señaló.

Asimismo, explicó que son tres farmacéuticas locales las que cuentan con los registros y los insumos para la fabricación del medicamento. “Yo creo que estamos bien cubiertos por el momento, se ha puesto a disposición al Ministerio de Salud”, indicó. Los tres laboratorios con posibilidades de producir la droga son Quimfa S.A.; Lasca y Éticos.

En otro punto, contó que la importación de la hidroxicloroquina se ve limitada debido a la alta demanda actual. “Colegas estaban contando que se querían traer dos toneladas, pero se puede conseguir un cuarto de esto, el precio a nivel mundial ha subido mucho”, subrayó.

