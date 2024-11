Hospital de Trauma: dos casos asintomáticos de COVID-19, pero sin contagio interno

Poco más de 15.000 pacientes pasaron por el Hospital de Trauma en los últimos 4 meses, tiempo que llevamos en cuarentena por el COVID-19. El director del principal centro de atención del país para casos de accidentes agregó que 2.000 personas fueron intervenidas quirúrgicamente allí.

Confirmó que, al principio de la pandemia, cinco residentes dieron positivo al COVID-19, pero fueron contagios extrahospitalarios, puesto que se infectaron en el Brasil y no llegaron a transmitir la enfermedad a ningún colega del nosocomio.

“Solo tuvimos dos pacientes asintomáticos que circunstancialmente se descubrieron y no contagiaron al personal”, resaltó. Un total de 100 sospechosos también pasaron por el Hospital de Trauma, pero al igual que muchos otros que fueron sometidos a los test en el mismo nosocomio obtuvieron resultados negativos.

En ese sentido, resaltó que esos números demuestran que si el personal de blanco toma todos los cuidados necesarios y utiliza correctamente el equipo de protección no se va a contagiar.

“El personal bien protegido, bien educado, con rigidez espartana, teniendo cuidados y manteniendo el distanciamiento correspondiente de acuerdo a los casos de COVID y sus elementos personales, prácticamente no existe la posibilidad de que se contagie”, aseveró y dijo que a la misma conclusión llegaron sus colegas de la Sociedad Panamericana del Trauma, con quienes debate cada semana a través de conferencias virtuales.

También dijo que una de las conclusiones a las que llegaron es que si un médico tuvo contacto con un paciente positivo pero no presenta síntomas no necesariamente debe ir a cuarentena, sino que debe cumplir a rajatabla el protocolo preventivo y ser vigilado. Eso se implementa para no registrar tantas ausencias en el plantel de recursos humanos de los hospitales.

