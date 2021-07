Benjamín Aceval: Vecinos denuncian que militar retirado se apoderó de una calle, pero este lo niega

Vecinos del barrio Pechugón de Benjamín Aceval aseguran que hace más de un año vienen denunciando la ocupación de una calle vecinal de parte del general retirado, Pedro Rolando Ortiz, y que las autoridades de la municipalidad y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) hacen caso omiso a los reclamos.

Según la denuncia el referido militar cuenta con más de 17 hectáreas en el lugar y que también habría alambrado la calle vecinal que los lugareños utilizan para entrar y salir de la zona hacia el transchaco y que ahora quedan aislados.

Mañana llegaría a la zona una comitiva judicial para realizar una mensura judicial para determinar si se está ocupando una vía pública, pero el temor de los lugareños es que sea direccionada, debido a que el militar cuenta con presuntas influencias políticas y que es precandidato a la intendencia, por el movimiento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

María Agustina Amarilla recurrió en varias ocasiones a la comuna local y el indert para denunciar la ocupación de la calle y asegura que su propiedad linda con un excedente que figura como calle y que ahora se encuentra cercada.

Mañana para las 11:00 se constituirá en el lugar el juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral interino del 4to trurno, Carlos Alberto Lezcano con funcionarios del Indert y la municipalidad local.

Por su parte el militar retirado reconoció que cuenta con casi 18 hectáreas en el lugar y negó que haya existido una calle y que es el quinto comprador del inmueble y que hace 10 años que adquirió de un ciudadano chino.

“Yo compré así como está, no llegué a alambrar nada, y acá nunca existió calle y si me demuestran con documentos que es una vía pública lo voy a dar porque no tengo necesidad de ocupar una calle y es más yo cedí una parte de mi terreno para una vía pública en el fondo de mi propiedad”, expresó Ortíz.

Agregó que solo buscan ensuciarlo por el hecho de que se está lanzando a la arena política y buscará conquistar la municipalidad local.