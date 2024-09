Hospital de Itauguá: familiares de pacientes lamentan cierre de albergue

El albergue de uno de los hospitales de referencia ante la pandemia del COVID-19, el Hospital Nacional de Itauguá, fue clausurado temporalmente por parte de las autoridades de salud. Familiares de los pacientes lamentaron el cierre debido a que no tienen un lugar donde ir.

La Dirección del Hospital de Itauguá alegó en un comunicado que decidieron recomendar el cierre provisorio del albergue debido a que “pacientes con sospecha de COVID-19 no pueden hacer uso de las instalaciones” y se ha “documentado la realización de asados y festejos en las inmediaciones”. Así también, señalaron que “personas alojadas en estas instalaciones cambian turnos y recorren el hospital nacional sin haberse sometido al test para detectar el COVID-19, siendo así potenciales fuentes de contagio”.

Los familiares de los pacientes internados que se instalan en el albergue lamentaron el cierre, ya que alegaron que no tienen dónde ir. La mayoría llegó de ciudades alejadas –incluso del interior del país–, además señalaron no tener dinero para alquilar departamentos o habitaciones en las cercanías del Hospital.

“Dicen que nosotros contaminamos. ¿Por qué ponen una carpa más para aislarnos entonces? Nosotros no podemos dejarles a nuestros pacientes”, sostuvo un familiar.

Pese a la advertencia de que no pueden establecerse en las inmediaciones del HNI, algunos familiares manifestaron que permanecerán en el centro asistencial. “No me voy del hospital. Me voy a poner en cualquier corredor del hospital, pero no voy a dejar a mi hija”, expresó la madre de una paciente.

Solicitaron la presencia de las autoridades sanitarias para realizar una verificación en el sitio. Los familiares indicaron que están dispuestos a colaborar, pero recalcaron nuevamente que no pueden abandonar el centro de asistencia.

En el Hospital de Itauguá y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) –centros de referencia ante la pandemia de COVID-19– fueron habilitados albergues para los familiares de los pacientes.

