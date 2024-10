MITIC oculta costo de producción del spot sobre el coronavirus

El MITIC lanzó mediante sus redes sociales un spot televisivo como parte de la campaña “Depende de vos” que insta a la ciudadanía a mantener los cuidados preventivos para evitar contagios de coronavirus.

El material es muy parecido a una producción española difundida en varios medios de dicho país y que incluso ganó el Primer Premio del concurso micro-cine “Compromiso en 60 segundos” y producido por Willy Suárez.

Datos sobre la agencia productora, el guionista, la agencia a cargo, o la ficha técnica del spot, que en teoría será difundido en los canales nacionales, no trascendieron y desde el MITIC eludieron responder a las consultas de ABC Color.

Fueron consultados sobre el tema el ministro Alejandro Peralta Vierci y la viceministra Ingrid Villalba. En principio ninguno respondió, pero luego contestó la viceministra alegando que desde el MITIC, “si bien trabajamos en conjunto con Salud en la comunicación de lo relacionado a Covid, en este caso en particular no estuvimos a cargo de la coordinación del material”.

También fueron consultados diversos funcionarios del ministerio -entre ellos la directora General de Comunicación Estratégica, Sumaia Cruzans- y de la Presidencia de la República, pero llamativamente ninguno tenía autorización para hablar sobre el tema o no estaban al tanto sobre la presentación.

El spot televisivo producido en nuestro país no cuenta con créditos al final de su visualización y su guion es notoriamente similar al hecho en España.

Sigamos cuidándonos #DependeDeVos pic.twitter.com/wn8xmwuT8Y — MITIC Paraguay (@Miticpy) January 5, 2021

El vídeo tiene como protagonista a una mujer que recibe el aviso de que su abuela fue internada en terapia intensiva, con la insinuación de que ella le transmitió el virus luego de haber participado de una fiesta sin tapabocas. Este material se enmarca en la campaña #DependeDeVos que el Ministerio de Salud impulsa en redes sociales.

En el vídeo español se ve a un joven en una fiesta donde comparten cigarrillos, bebidas y otros, con los presentes sin barbijos o con estos apartados de la boca, cuando recibe la llamada de su madre para contarle que su abuela está internada de gravedad, “sin poder respirar”, y se ve en primer plano al joven con cara de culpa, dando a entender que él fue el responsable de contagiar a su abuela con el virus.

La similitud atribuida a los materiales tiene que ver con el trama de la historia, en la que le comunican a los jóvenes que un familiar de la tercera edad está hospitalizado por covid-19 y que ambos sugieren que fueron responsables de los contagios.

Directora no ve “gran parecido”

ABC Color habló sobre ello con la directora Tana Schémbori, quien confirmó que la dirección del material estuvo a su cargo. Sobre la similitud con el corto español manifestó: “Pero el mensaje en general es usar tapabocas. No habíamos visto eso. Es que la gente joven sobre todo entienda que debe usar tapabocas porque arriesga al rollo. Yo no veo un gran parecido tampoco. Si es por eso hay muchísimos materiales con calles vacías, que hablan de la pandemia”.

Con relación a los costos de producción indicó que como profesionales independientes no están obligados a contar esto, pues deben ser las autoridades del sector público los encargados de liberar estos datos. “No fue mucho porque realmente estamos desesperados con la situación. Y queremos aportar algo desde donde estamos. No hay camas en terapias. No hay conciencia!!. Y necesitamos transmitir un mensaje que no sea tibio”, apuntó.