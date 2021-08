Denuncian que ex intendente de Carapeguá descontaba aporte a funcionarios pero no pagaba en Caja de Jubilaciones y Pensiones

CARAPEGUÁ. Funcionarios Municipales están preocupados porque llevan dos meses de no cobrar sus salarios a lo que se suma que el ex intendente local, Luciano Cañete (ANR), quien aspira ser reelecto al cargo, no pagó por ellos G. 68.769.692 el aporte que se les descontaba cada mes para Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.