Pobladores quieren impedir usurpación de reserva de bosque del río Tebicuarymí en Maciel

Según los pobladores, a los descendientes de Juan Adolfo Cattoni Carles quedó una propiedad de 1.775 hectáreas en la zona de la compañía Caracarai del distrito de Maciel y se extiende hacia la compañía San Francisco-mi, hacia la rivera del río Tebicuarymí, donde el cauce hídrico es el límite entre los departamentos de Caazapá y Guairá. Unas 100 hectáreas tendría aproximadamente la reserva de bosque del cauce hídrico.

Según los lugareños que hoy están en alerta los propietarios actuales están comenzando a instalar el alambrado de su propiedad y para sorpresa de los pobladores, quieren ampliar el terreno hasta llegar al borde el río Tebicuarymí, apropiándose ilegalmente de la reserva de bosque del río, violando ley que establece que la vera de un cauce debe quedar el bosque protector.

Comentaron los pobladores que pescadores encontraron que los empleados de la Familia Cattoni ya limpiaron un pique para la instalación del alambrado hasta el espejo de agua. Esta acción dejará a los lugareños un bien público que siempre fue el lugar de esparcimiento de los pobladores en verano. En esa zona la gente pesca y también sirve de sustento para los humildes.

Otro poblador, quien no quiso identificarse por temor, dijo que no saben qué intención tienen los Cattoni, no saben el proyecto que tienen, si tienen permiso, pero sabemos el límite de la propiedad de ellos y no llega al río. Unas 100 hectáreas aproximadamente quieren ampliar, dijeron los vecinos.

Según los datos, el río Tebicuarymí sirve de límite entre la compañía San Francisco-mi con la compañía Capitán Brizuela de Iturbe. Los lugareños de ambas localidades disfrutan del lugar y con la intención de alambrar eso va terminar.

Un grupo de los pobladores en la fecha se encuentran de vigilia, en alerta en la zona del río para evitar que los empleados de Cattoni coloquen el alambrado ampliando la propiedad.

Llamamos a unos los propietarios, Javier Cattoni, quien dijo que no manejaba bien el tema y que la consulta hagamos a su hermano Ricardo Cattoni, quien entiende el caso. Sin embargo, el numero que nos proporcionó está fuera de área o estaba apagado, por lo que no pudimos obtener la versión de la familia Cattoni.