Caso de María Esther Roa no servirá de precedente, alega abogado

Ante la consulta acerca de si la absolución de la activista María Esther Roa podría servir como precedente para otras personas que fueron procesadas por lo mismo, el abogado afirmó que no.

“Es muy difícil que un Tribunal no atienda al clamor de toda la gente y más aun, es muy difícil que se oponga a un editorial. Se salió con una absolución, la señora merecía la absolución, pero con el resto no pasa nada”, dijo.

Alegó que se trató de un hecho aislado que no influirá en la decisión de otros Tribunales. “No es la Corte la que se pronuncia, el resto de los jueces admitió la salida y se necesitaba algún respaldo legal para que el paraguayo sea mas civilizado para mantener esa distancia que se requería en ese momento. Independientemente a que desde el inicio había un vacío legal para criminalizar la conducta”, señaló.

“El hecho de que un Tribunal tenga una interpretación no obliga a ningún otro ni le forma todas las otras decisiones que hayan tomado los demás tribunales. Es solo la interpretación de un Tribunal, no más; no es el cambio de una legislación”, añadió.

Por otro lado, analizó acerca de la falta de una legislación para atender casos como este y cuestionó la nula participación de los legisladores para atender el caso. “Si de repente se despiertan los legisladores y actualizan una ley del código sanitario en vez de desvalijar al país y hacer hurras antes de las elecciones, si reforman un artículo del Código Sanitario, entonces establecen un tipo penal que nos va a servir, porque es una necesidad social. Al paraguayo no lo vas a correr con multas”, manifestó.

