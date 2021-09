Exaltación Morel: Una maestra que hoy cumple 110 años

“Es una mujer bondadosa, es profesora, enseñó mucho tiempo en el campo, fue directora de la escuela Villa de San Pedro, de San Pedro del Ycuandyju y hoy cumple 110 años”, manifestó, Gladys Mazó, hija mayor de doña Exaltación.

Nació en Piribebuy el 14 de setiembre de 1911, estudió Formación Docente en Asunción y enseñó gran parte de su vida en San Pedro del Ycuandyju. Actualmente goza de buena salud, aunque ya no está tan lúcida como hace un año, comentó su familia.

“Cuando le pregunto si me reconoce, ella me aprieta la mano y otras veces, cuando llego y le hablo, me dice: ‘Esperame mi hija, estoy dando clases’, tanto ama su profesión, que para ella, sigue enseñando”, relata Gladys.

Doña “Exalta”, como la llaman sus familiares, tuvo cinco hijos: Gladys, Arístides y Néstor (ambos ya fallecidos), Noemí y Bella Rosita. Tiene 22 nietos, 35 bisnietos y 4 tataranietos.

Esta mañana, la familia, amigas, vecinos y niños del barrio se acercaron hasta su casa de Lambaré a saludarle.

“A ella le encanta celebrar su cumpleaños, ponerse bonita, lucir vestidos, collares y aros. Siempre fue muy coqueta”, compartió Gladys.

“Con mi mamá recorrimos varios pueblitos mientras ella enseñaba en Villa de San Pedro del Ycua Mandyju. Estuvimos en San Diego Loma, Angelita y Correa Ruguá. Trabajó mucho con los padres de sus alumnos, incluso en la construcción de aljibes porque no había agua”, comentó Bella Rosita, la hija menor.

Relató que doña Exaltación siempre se alimentó muy bien, comía sano, le gusta mucho las verduras, las frutas, plantaba maíz, naranja, criaba gallinas, por lo que tenía huevo casero siempre. “Nunca tomó medicamentos ni tuvimos que hospitalizarla. Solo hace dos años que ya está en cama, pero solo por la vejez”, indicó.

“Estamos muy felices por tenerla y muy emocionadas por celebrar su vida”, coincidieron sus hijas.

En su hogar decorado con globos, doña Exaltación recibió esta mañana a sus familiares y vecinos, que se acercaron a saludarla por su cumpleaños. Coqueta, lució un vestido rosa, una corona y posó para el recuerdo.