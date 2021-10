Ser aun más eficientes ante caída del precio de la carne

La dinámica en el mercado de la carne se mantiene en movimiento. Hace solo unas semanas, el precio pagado por kilo de ganado estaba en torno a los US$ 4,1 (G. 28.000), hoy ese precio cayo a US$ 3,50 (G. 24.000) con tendencia a la baja, y es que el mercado chino suspendió las compras de carne de Brasil por el caso de vaca loca (encefalopatia espongiforme bovina), por lo cual las exportaciones brasileñas apuntaron su artillería hacia Chile ofreciendo un precio más bajo, lo cual afecta directamente a nuestro país, pues somos uno de los principales proveedores del país trasandino, explicó primeramente el doctor Vázquez, jefe de ventas de Indabal.

Toda la cadena golpeada

“Esta baja considerable también afecta al sector de productores lácteos, avícolas, porcinos y por ende como parte de la cadena a nuestro sector, que es el de nutrición animal, y que ha tenido desde hace meses una suba en los minerales, aditivos y otros insumos de entre 40 y 50 por ciento, que el productor estaba aguantando bien con los buenos precios y el engranaje estaba funcionando bien, hoy el escenario ha cambiado y debemos buscar un plan B”, destacó nuestro entrevistado.

¿Qué hacer?, es la pregunta

Con la brusca caída del precio de la carne, y los balanceados que no pueden bajar por los costos operativos de producción, le consultamos al doctor José Vázquez qué puede hacer el productor. “El productor sabe que este tipo de desafíos se presenta, y no hay secretos, trabajo, eficiencia y aplicación de tecnología son el camino; hay que buscar otras alternativas. Sabemos que todo lo que sube tiene que bajar, pero tenemos las herramientas para ayudar al productor, primero en capital humano profesional y técnico que puede sentarse a hacer números con el productor para no entrar en pérdidas, y segundo, la calidad de nuestros productos”.

En 2022 de crecimiento

“Quiero darte una primicia, Indabal tiene previsto un año 2022 de crecimiento, no solo en lo referente a más servicios técnicos, nuevos productos, más sucursales, alimentos para lugares y momentos específicos con toda la tecnología de producción, y lo más importante, la ampliación de nuestra capacidad de producción con una imponente fábrica a inaugurarse a finales del año 2022. Tenemos mucho todavía para ofrecer a los productores, pues como dice nuestro eslogan, junto al productor”, señaló Vázquez.

La Expo y el Chaco

Recientemente culminó la Expo Ganadera en Mariano Roque Alonso y la firma Indabal estuvo presente. “En todas las razas tuvimos clientes ganadores, y aprovecho para felicitar a todos los amigos productores. En cuanto al Chaco, el mismo tiene un enorme potencial y por eso estamos con una sucursal en Loma Plata, contamos con técnicos especializados y productos específicos, sean sales minerales, proteinadas, núcleos y balanceados”, finalizó.