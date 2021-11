Poca asistencia a vacunatorio anticovid

La Lic. Miriam Bustos manifestó que ayer la asistencia fue prácticamente nula, y hoy hay un poco más de movimiento, pero sigue siendo bastante baja, por lo que hace un llamado a la población a acercarse al vacunatorio de 07:00 a 14:00 a recibir el inmunológico correspondiente sin importar la terminación de cédula de identidad.

En tanto que Lic. Zunilda Báez, explicó que, con cuatro grupos de funcionarios de salud, están recorriendo la comunidad de la isla Yasyretá con el objetivo de llegar casa por casa para vacunar a las personas que por algún motivo no pueden acudir hasta el vacunatorio habilitado en el salón auditorio de Relaciones Pública de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Internada por coronavirus

El director médico del Hospital Integrado, Dr. Emilio Ruiz mencionó que tienen internada una mujer con covid-19 positivo, quien cuenta con las dos dosis de vacuna. La paciente evoluciona favorablemente y en las próximas horas podría ser dada de alta para seguir tratamiento en su domicilio bajo control permanente.

Aclaró que las vacunas protegen contra la gravedad del covid, pero no evita el contagio, y es lo que está ocurriendo, por ese motivo es importante seguir con los cuidados como utilización del tapaboca y lavado de mano.

Con relación a la escasa asistencia de la ciudadanía al vacunatorio para inmunizarse, dijo que cree que hace falta mayor promoción a través de los diferentes medios de comunicación, hacer fiestas públicas para insistir en que se tiene que tener las vacunas, que la población asista a los lugares de inmunización y reciba la dosis que le corresponda, que con esto se puede evitar la forma grave de la enfermedad.

Certificado de nacimiento

Numerosos padres manifestaron que no pueden vacunar a sus hijos porque no cuentan con el certificado de nacimiento o la libreta de familia; cuando acuden al Registro Civil, se encuentran que el documento tiene un costo alto, y que a raíz de la fuerte crisis económica no todos tienen la posibilidad de contar con ese monto.

Alfonso Silvero, responsable del Registro Civil de Ayolas, explicó que el Certificado de Nacimiento tiene un costo de G. 20.000, en otras comunidades cuesta G. 30.000 y en Asunción G. 18.000.

Seguidamente, dijo que las hojas compran de la capital del país, tienen que pagar por giro quienes depositan para el envío, pero la gente muchas veces no entiende lo que se les trata de explicar, pero que entiende la preocupación de los padres en que sus hijos reciban las vacunas.