Primer bus de pasajeros de Argentina en cruzar a Paraguay

El bus que salió desde la localidad argentina de La Plata con destino a Asunción se convirtió hoy en el primer ómnibus en cruzar la frontera por el puente San Roque González, en Encarnación, haciendo un trayecto internacional de forma directa sin trasbordo, desde la habilitación del servicio de transporte terrestre entre Argentina y Paraguay luego de más de un año de cierre debido a la pandemia de covid-19.

El bus de la empresa Crucero del Norte lleva 53 pasajeros, explicó su conductor Juan Acosta, de acuerdo con el informe del corresponsal de ABC Color, Eliezer Fretez.

A la par, una flota de buses de Paraguay está rumbo a Buenos Aires tras la apertura de la frontera.

Pese a que el gobierno paraguayo mantenía libre el paso fronterizo con Argentina, el país vecino era el que mantenía una política férrea de bloqueo sanitario, el cual fue cediendo paulatinamente.

Llueven pedidos al Consulado de Buenos Aires

En contacto con ABC AM 730, Celia Ester Cañete, cónsul paraguaya en la zona dijo que no se tiene un registro desde Migraciones Argentina sobre cuántos paraguayos habitan en el vecino país. Esto se debe, según dijo porque no hay una actualización en forma digital.

Como datos aproximados mencionó que entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia hay 800 mil paraguayos, pero a nivel país habría 1.500.000.

En cuanto a trámites, muchos solicitan documentos para gestionar su radicación, pero en el 2020 pararon por la pandemia, entre los meses de marzo y octubre. Solo en el Consulado de Buenos Aires, 4.500 asisten de manera mensual. Al año son cerca de 72 mil paraguayos.

Con respecto a las ciudades donde residen los paraguayos, Cañete citó por ejemplo, que en el conourbano están en La Matanza, La Plata, San Justo, Quilmes, San Miguel, Tigre, José C. Paz y Avellaneda.

Dentro del estereotipo de los trabajos en que más se observa en los paraguayos, según la cónsul, los varones van más para trabajar en la construcción y las mujeres para el servicio doméstico.

Varios comienzan así, luego se abren camino, estudian y ejercen otras profesiones abriéndose nuevos espacios.

Al menos 6 mil se quedaron sin empleo

Sobre cómo le fue a la colectividad en pandemia, la vocera explicó que hubo muchos varados y sin trabajo por culpa del retroceso económico que generó el Covid. Resaltó que 6 mil paraguayos, volvieron a Paraguay. “En octubre de 2.020 volvieron porque se quedaron sin trabajo, 120 personas por mes vuelven a nuestro país”, recalcó.

Paraguayos en Argentina quieren viajar a España

En total dentro de territorio argentino hay 13 consulados. En su mayoría solicitan antecedentes, certificados, entre otras documentaciones. Por día existen 350 solicitudes, refirió.

Un fenómeno que se está dando en los últimos meses, es que principalmente las paraguayas piden pasaporte para viajar a España. Se calcula que se gestionaron al menos 200 de este tipo de documentos.

En principio, muchos fueron a la Argentina por falta de trabajo en Paraguay.