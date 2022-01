Docentes denuncian manipulación en elecciones gremiales

Osvaldo Ruiz Franco, dirigente del movimiento Carlos Vera Santacruz, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), explicó que las elecciones son llevadas cada año a través de delegados de cada zona que vienen hasta Asunción a votar. Sin embargo, esto iría en contra del Código Electoral y no asegura un sufragio universal y directo, denunció.

Es por ello que el año pasado, señaló Ruiz, su equipo presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE); sin embargo, el fallo no fue a su favor. Se presentaron en segunda instancia a fines del año pasado, pero hasta ahora no ha habido avances, comentó.

En un comunicado, el movimiento se refirió al derecho a la participación: “Para que este derecho no se lleve a cabo, la desatinada cúpula dirigencial preparó un camino torcido y manipulado, porque entre gallos y medianoche, un día amanecimos con un Tribunal Electoral Nacional a la medida y al servicio de la cúpula, y desde allí violentaron todo el proceso: no entregaron los padrones en tiempo y forma, preparan para elegir por representación y no por el voto directo”, dicta parte del texto.

Paralelo a ello, se organizan las elecciones de nuevas autoridades dentro de la OTEP-SN, que se llevarían a cabo en la primera semana de febrero. Manfredo Martínez, uno de los denunciantes, dijo que apelan a una resolución pronta del tribunal.

“Pretenden manchar institucionalidad”, dice candidata

Al ser consultada Blanca Ávalos, candidata a la secretaría general por el movimiento oficialista, apuntó que detrás de la denuncia se encontrarían el Partido Paraguay Pyahura y el Frente Guasu, cuyos dirigentes pretenden inmiscuirse en la institucionalidad del sindicato.

Ávalos explicó que las elecciones que se hacen a nivel nacional y municipal deben ser realizadas de manera directa, pero que cuando se trata de elecciones “intermedias”, es decir de organizaciones medianas y cooperativas, las reglas son las estipuladas en cada estatuto. “Y nuestro estatuto se rige por delegados”, aclaró.

La candidata criticó que los políticos intenten embarrar la vida institucional del sindicato y pidió que tomen distancia.