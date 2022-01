Arroceros aseguran que son chantajeados por pobladores de Aguapety

El productor de arroz Jabier Chelioll cuenta con unas 700 hectáreas de arroz y Rodolfo Méndez, con unas 300 hectáreas que están ubicadas hacia el distrito Dr. Botrell, departamento de Guairá. Ambas arroceras bombean agua del cauce del arroyo Aguapety y los lugareños denuncian que es la principal causante de la baja considerable del arroyo.

El productor Rodolfo Méndez aseguró que en varias ocasiones recibió pedidos de construcción de cuatro pozos artesianos en puntos no establecidos a cambio de permitirles el bombeo del agua del arroyo.

Indicó que no pueden construir esos pozos en vistas a que tienen un alto costo y no es responsabilidad de los mismos. Dijo que su arrocera dejó de bombear agua y que actualmente gran parte de su cultivo ya se está perdiendo. Añadió que a causa de este problema, ya está sufriendo una pérdida de US$ 350.000 y que la población de Dr. Botrell ya está planeando realizar una manifestación en contra de los lugareños de Aguapey.

Por su parte, el arrocero Javier Chelioll aseguró que el cauce hídrico ya no pertenece a la compañía Aguapety y que cumplen todas las leyes establecidas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

También denunció que existen otros intereses que no pueden cumplir y que a causa de eso son atacados por los lugareños. Aseguró que actualmente han bajado la intensidad de bombeo de las aguas y que esa situación también ya les está generando pérdidas millonarias.

La situación se agudiza y se requiere una rápida intervención de las autoridades competentes con el fin de aclarar el problema suscitado en el lugar.