Escuelas con aulas clausuradas o en ruinas y sin agua, son la constante

En San Antonio, nuestro corresponsal Higinio Ruiz Díaz informó que la junta de saneamiento del barrio Cándida Achucarro cortó el suministro de agua a la escuela 5583 Puerta del Sol por falta de pago de una deuda de G. 8.000.000. A días del inicio de clases, los docentes ni pueden limpiar sus salas.

Más de 500 alumnos que acuden a la casa de estudios no tendrán agua para tomar y ni para limpiar los sanitarios. “Ya les suplicamos en todos los términos a los directivos de la aguatera para que hagan la reposición y luego pagar, porque los niños no pueden estar sin agua, más con estas elevadas temperaturas, pero no obtuvimos respuesta positiva”, expresó la directora, Estela Apuril.

Dijo que la factura supera G. 8 millones y exigen el pago del 50%, pero la institución no tiene ese dinero. La cooperadora escolar solicitó un aporte voluntario a los padres, pero no lograrán alcanzar los G. 4 millones.

Además, esta institución tiene dos aulas clausuradas. “Tenemos dos clases clausuradas por el Ministerio de Educación, porque tiene goteras y además las vigas y tirantes están cediendo y es un peligro permanecer abajo, pero las clases iniciamos este lunes en todos los grados”, expresó Apuril.

La institución ya fue robada unas 10 veces. Se llevaron desde los ventiladores de las aulas hasta una garrafa, un bebedero y materiales didácticos.

Escuela abandonada por constructora vinculada a concejala

En General Artigas, Itapúa, nuestro corresponsal Eliezer Fretes tomó la denuncia de los padres de la escuela Juana María de Lara. Ellos afirman que la empresa Aylen Construcciones, que debía mejorar las aulas por unos G. 180 millones, abandonó los trabajos y las aulas están en ruinas. La firma pertenece a Ever Maciel, hijo de la concejala municipal cartista, Adelina Vigo.

Los padres afirman que las refacciones ni eran necesarias, pero la Municipalidad adjudicó las obras igual, así como lo hizo también con otras escuelas de esa comunidad. La obra en Juana María de Lara debió concluir en diciembre, pero quedó abandonada y las aulas, que estaban bien, ahora son inutilizables.

Ever Maciel justificó el retraso de la obra y dijo que aún no recibió el pago por obras que realizaron en otras escuelas. “Hace 22 días entregamos las instalaciones de una institución educativa en perfectas condiciones y aún seguimos sin cobrar por el trabajo realizado”, indicó.