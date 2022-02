Decena de colegios no recibieron un solo guaraní de Fonacide en Asunción, indican

Un arduo trabajo de investigación de parte de la organización Reacción Paraguay detectó que una gran cantidad de instituciones educativas de Asunción, no recibieron ni un solo guaraní de recursos del Fonacide desde hace siete años. Este hallazgo demuestra que la municipalidad capitalina no cumplió en presentar informes y por ende no recibía los necesarios montos para reparar escuelas y colegios.