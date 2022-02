Escuelas en ruinas en General Artigas

Padres de estudiantes se reunieron hoy en la escuela Juana María de Lara del distrito de General Artigas para denunciar un hecho de “abandono” por parte de la empresa constructora Aylen Construcciones que, según los denunciantes, es propiedad del hijo de una concejala municipal de ese distrito. Dicha firma recibió varias adjudicaciones y casi en todas tarda más de lo prometido en entregarlas, según cuestionaron.

La obra de la escuela Juana María de Lara tiene un costo de G. 180 millones, aproximadamente, para una refacción, que para los padres no era necesaria, ya que las instalaciones estaban en perfectas condiciones. La obra debió concluir en diciembre del año pasado, pero hasta el momento sigue sin terminar.

Los funcionarios que se encuentran trabajando en el lugar también denunciaron que no están recibiendo el salario en fecha, incluso uno de los trabajadores ya abandonó la obra por falta de pago y los demás estarían haciendo lo mismo en las próximas semanas si la situación no mejora. “No podremos avanzar con el trabajo porque no nos traen los materiales que necesitamos y tampoco se ponen al día con el salario”, manifestó Claudio Casco.

La empresa Aylen Construcciones recibió del Gobierno Municipal anterior unos 14 desembolsos para la construcción de empedrado y refacción de instituciones educativas. Los 14 cheques emitidos superan los G. 10 millones cada uno.

Por su parte, Ever Maciel, quien tiene la potestad de la empresa Aylen Construcciones, aclaró que con el pago solo hay un malentendido por parte de los personales y que este viernes recibirán su quincena.

También manifestó que todos los rumores en contra de su familia son generados por concejales municipales con malas intenciones. “Vienen persiguiendo a la familia desde la campaña política”, expresó.

Igualmente, justificó el retraso en la entrega de las obras y afirmó se debe a que de varias de las instituciones no recibieron aún la totalidad de los pagos correspondientes. “Hace 22 días entregamos las instalaciones de una institución educativa en perfectas condiciones y aún seguimos sin cobrar por el trabajo realizado”, dijo.

Ever Maciel también habló de la trayectoria de la empresa constructora y lamentó que las propias autoridades traten de desmeritar el trabajo que realiza, ya que tienen más de 50 licitaciones ganadas desde el 2006 hasta la fecha y cumplieron con todas a cabalidad.