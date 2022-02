Plantean tratar acusación contra Quiñónez en Diputados en dos semanas

El equipo redactor e impulsor del juicio político a la fiscal general del Estado Sandra Quiñonez, que integran, entre otros la diputada Kattya González (PEN) y los diputados Sebastián Villarejo (PQ) y Hugo Ramírez (ANR) descartan que se haya “desinflado” la iniciativa tras la salida del ministro Arnaldo Giuzzio del ministerio del Interior.

Según señaló la diputada González, siguen trabajando en la ampliación del documento para agregar cuestiones que prueban la negligencia de la fiscalía al no haber investigado delitos vinculados al lavado de dinero y contrabando vinculadas a la administración de Horacio Cartes.

Igualmente, se agregará las cuestiones relacionadas a arbitrariedades cometidas contra ciudadanos durante la pandemia de covid-19, en la que se actuó con una celeridad y dureza muy distinta a la que se aplicó en el caso de denuncias mucho más graves.

En principio, el límite que se ponen para la presentación oficial y pedido de sesión extraordinaria es el 11 de marzo, fecha en la que creen que habrá un mejor escenario para la aprobación.

Igualmente, González consideró muy importante el involucramiento de la ciudadanía para que realmente se sienta el disgusto por la mala gestión de la fiscal Quiñonez.

Sobre la posibilidad de que el cartismo, sector que decididamente protege a la fiscal, intente apurar el tratamiento para rechazarlo, la legisladora dijo que eso sería un escándalo por pretender apropiarse de un proyecto que no es de ellos. No obstante, desestimó que tengan éxito ya que no tendrían quórum para llevarlo adelante.

En cuanto a la reticencia de los diputados llanistas dijo que en dos semanas se hará la Convención del PLRA y los diputados liberales estarán presionados para tomar una medida a favor de la ciudadanía.