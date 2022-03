“No podíamos hacer nada si ya estaba muerta”, dijo fiscala que no avisó a familiares de joven arrollada

Karen Maciel, de 29 años, se encontraba desaparecida desde el 9 de febrero, según sus familiares. En la búsqueda, descubrieron el jueves pasado que la mujer había sido arrollada por un automóvil y resultó muerta el 14 de febrero de este año, sobre la Ruta Rogelio L. Benítez, en la compañía Capilla Cue de Piribebuy, según consta en un acta policial de la Comisaría 14 de esta ciudad.

Una joven identificada como Eli López -quien menciona tener relación con cercanos a la víctima- denunció a través de sus redes sociales que la fiscala interviniente, Zulma Benítez, pese a contar con los datos de la joven, no dio aviso a la familia sobre el fallecimiento, ordenó la inhumación de su cuerpo y el entierro posterior en una fosa común dentro del Cementerio del Este.

También denunció que, a pesar de que en el parte policial del accidente se mencionan los datos del vehículo involucrado, tipo Toyoya Auris, y del conductor que arrolló a la joven, identificado como Lucio Javier Barrios Martínez, la agente del Ministerio Público -en su informe de intervención- calificó el caso como “supuesto homicidio doloso” y de “persona innominada” al autor, por lo que no imputó al sindicado como responsable.

Tampoco figura la joven como fallecida en el sistema de la Policía, según comentó López.

Sindicado como autor, padre de un policía

López, en otro momento, refirió que la familia se presentó en la Comisaría 14 de Piribebuy y descubrió que el mencionado como autor es padre de un agente policial, identificado como Junior Barrios.

Acotó que se comunicaron a través de medios telefónicos con Lucio Barrios, quien señaló que la joven ya estaba supuestamente muerta en el asfalto cuando la arrolló.

Asimismo, indicó que el sindicado como autor en principio se puso a disposición de la familia; sin embargo, luego de la comunicación bloqueó vía telefónica a los cercanos de la víctima y desapareció.

“No podíamos hacer nada si ya estaba muerta”

Tras ello, la familia acudió al despacho de la fiscala Benítez para solicitar una orden de desentierro del cuerpo a fin de poder dar una sepultura digna a la joven. Según comentó López, la agente del Ministerio Público se negaba a hacer lugar a dicha petición, alegando que se trataba de “cuestiones administrativas” del cementerio; sin embargo, agregó, la agente accedió recién tras una semana y luego de hacerse viral el caso.

La denunciante compartió un vídeo que registró cuando los familiares se presentaron en el despacho de la agente fiscal para realizar los cuestionamientos sobre su presunta actual irregular.

En el material se oye a Benítez justificando su intervención, señalando que supuestamente no logró comunicarse con los cercanos a la víctima, además de indicar de forma desinteresada a los familiares que “de hecho no podíamos hacer nada si ya estaba muerta. ¿Qué lo que iban hacer más, enterrarla en un panteón, velarle o qué?”.

“La fiscala me dice que no hay testigos, tampoco circuitos cerrados. Ese mismo día nosotros nos fuimos a la Comisaría de Piribebuy y ahí nos enteramos que el responsable es papá de un policía”, sostuvo Blanca Maciel, madre de la mujer arrollada en Piribebuy, a la 1020 AM.

Piden destitución de fiscala

Tras la presunta actuación irregular de la fiscala de Caacupé, la familia de Karen solicita que Benítez sea destituida del cargo, además del esclarecimiento del caso.

Caso Karen Maciel: Fiscal General dispuso auditoría y reasignación de la causa. Con relación a los hechos denunciados, la Fiscal General ordenó la remisión inmediata de la carpeta fiscal a fin de que sea auditada y se dispone la reasignación de la causa a otro agente fiscal pic.twitter.com/dpvSoAj9cK — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 20, 2022

El Ministerio Público, luego de viralizarse el caso, recién este domingo ordenó la “remisión inmediata” de la carpeta fiscal para que sea sometida a una auditoría. Así también, se dispuso la reasignación de la causa a otro agente fiscal.