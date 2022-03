SET establece nuevas reglas para prestadoras de servicios digitales, como Netflix, Spotify y otros

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda emitió la Resolución General N° 114 por la cual establece el procedimiento para el registro de los prestadores de servicios digitales no residentes que cuenten o no con representación o poder en el país y el mecanismo para la liquidación y pago del impuesto a la renta de no residentes (INR). Los servicios de las empresas del exterior afectados son Netflix, Spotify, Uber, Bolt y varios otros.