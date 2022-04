Paradas de buses sin publicidad se dejan a medias y ni tienen asientos

El consorcio OH entregó con bombos y platillos, a la Municipalidad de Asunción, 102 refugios construidos en paradas de colectivos luego de 2 años y medio de haber firmado el contrato. Sin embargo, no todos están terminados y se trata justamente de los que aún no tienen pautas publicitarias. Los ciudadanos siguen sufriendo la falta de asientos y otras incomodidades al momento de aguardar el bus.