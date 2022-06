Juez refuta la denuncia promovida por procesado ante el JEM

El juez penal de garantías N° 4 de la Capital, Raúl Esteban Florentín Cueto manifestó en primer lugar que la denuncia promovida por el procesado Jorge Daniel Bauzá Derbas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tuvo conocimiento por medio de publicaciones de este medio de prensa. Aclaró que la causa en la que fue denunciando, está en trámite.

“La denuncia presentada por Jorge Daniel Bauzá Derbas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la recusación en mi contra, a mi criterio, no responden a otras motivaciones más que las de dilatar el proceso y buscar mi apartamiento de la causa mediante denuncias temerarias e infundadas, que es una práctica frecuente a la que penosamente nos hallamos expuestos los jueces cuando queremos poner fin a las dilaciones indebidas, las actuaciones de mala fe o al ejercicio abusivo del Derecho”, según explicó el juez Florentín Cueto, quien prefirió no dar mayores explicaciones para no preopinar en el caso.

Sobre la causa que se tramita en su juzgado, según los datos se tiene que Jorge Daniel Bauzá Derbas soporta un proceso penal por estafa, a raíz de la imputación formulada por el fiscal José Martín Morínigo el 20 de mayo de 2022. La imputación fue admitida por este juzgado en fecha 25 de mayo de 2022, convocándosele a una audiencia a Bauzá Derbas para el 10 de junio del corriente, a efectos de ser oído y del estudio de la imposición o no de medidas cautelares.

Sin embargo, esta diligencia se vio frustrada debido a la recusación planteada por el abogado Carlos Antonio Torres Aguilera, alegando una supuesta persecución y amedrentamiento en su contra por parte del juez Florentín Cueto, debido a que en la causa caratulada: “Julio César Martínez Isasi s/ Estafa”, tramitada ante el Juzgado de Garantías 5 (que estaba a cargo del jubilado juez Alcides Corbeta), el cual se encuentra interinando por disposición de la Corte Suprema de Justicia. En esta causa, el juez Florentín Cueto canceló la personería del abogado Torres Aguilera por no acudir a una audiencia, teniéndose por no justificada su incomparecencia por haber presentado un certificado de reposo que no reunía los requisitos exigidos por la Acordada Nº 1283/18.

El abogado Carlos Antonio Torres Aguilera es quien patrocina la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el juez penal de garantías Raúl Florentín Cueto.

Denunciante con varios antecedentes

Según el sistema judicial de antecedentes, el denunciante Jorge Bauzá Derbas posee antecedentes por:

1. Homicidio doloso, condenado (causa 1835/2002)

2. Estafa, condenado (causa 4206/2011)

3. Estafa, condenado (causa 498/2009)

4. Apropiación y estafa, condenado (causa 10161/2011)

5. Apropiación, condenado (causa 2537/2011)

6. Apropiación y estafa, condenado (causa 4285/2010)

7. Estafa, en trámite (causa 1198/2018)

8. Estafa, en trámite (causa 4050/2018)