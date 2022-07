Foro psicoanalítico se realiza hoy

El foro es organizado por la Federación Psicoanalítica Paraguaya, una institución en vía de reglamentación oficial y la la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría (SPP). También cuenta con el apoyo de la Asociación Psicoanalítica de Asunción (APdeA), Sociedad de Estudio y Trabajo Ágape Psicoanalítico Paraguayo, Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú y la Fundación Dr. Andrés Rivarola Queirolo (F.U.N.D.A.R.).

El evento contará con la participación de psicoanalistas de amplia trayectoria en coordinar dispositivos interdisciplinarios de acompañamiento en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Según Genaro Riera Hunter, psicoanalista, será un punto de encuentro en el que los psicoanalistas expondrán el malestar social actual para plantear preguntas sobre la responsabilidad social y subjetiva.

“¿Qué es una amenaza de bomba? ¿Es una amenaza de muerte? ¿Es una amenaza de suicidio? Una amenaza es una advertencia.

Una amenaza es un diagnóstico, un dictamen de como el sujeto percibe al otro. ¿Y cómo el sujeto percibe al otro? lo percibe como un otro que no aloja, como un otro que segrega, que no escucha. El otro es un otro para sí.

Ese es el otro al cual se le amenaza. Se le amenazo como una solicitud, como un pedido de acogimiento, como pedido de inclusión” señala el psicoanalista Genaro Riera Hunter.

Con la Adolescencia, como también con esta época tecnológica en ascenso, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tratarlos y cuando no se sabe qué hacer se castiga, al decir de Laurent. No se sabe qué hacer con el otro entonces se lo se sanciona, se lo expulsa, se los niega.

La actividad se realizará de manera online a través de la plataforma zoom. El acceso es libre y gratuito para profesionales y el público en general. Los que deseen participar solo deberán ingresar el día y hora de la actividad con el siguiente Zoom ID: 81722891208 o accediendo directamente al siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/j/81722891208

Para mayor información pueden contactar a los números (0981) 422-893, (0961) 973-569 y (0985) 865-855.