Amedrentan a un comunicador dentro del Palacio de Justicia

El trabajador de prensa se encontraba realizando su trabajo dentro del Palacio de Justicia de la ciudad de Pilar, cuando de repente tres personas se dirigieron hacia el comunicador impidiendo que siga filmando y a gritos pidieron que se retire del lugar.

Lea más: Inauguran telecentro y habilitan mejoras edilicias en el Palacio de Justicia de Pilar

Saturnino Sosa es corresponsal del grupo Albavisión y se encontraba cubriendo un juicio preliminar sobre un caso ocurrido en el mes de abril del año pasado en la ciudad de Pilar, donde un joven de nombre Matías Acosta, había ingresado a la vivienda de su ex suegra y con un hacha había destrozado dos vehículos y las puertas de la vivienda. En ese entonces la ex suegra se encontraba en la vivienda cuidando al hijo del victimario.

Los familiares del joven imputado, principalmente el padre de nombre Luis Acosta, fue el que maltrató verbalmente e intentó agredir al periodista sin que el policía que se encontraba custodiando intervenga en el momento.

Lea más: Condenan a 10 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en niños

Según el comunicador, los agresores en todo momento le pidieron que no filmara absolutamente nada y que apague su cámara y gritándole todo tipo de improperios. El trabajador de prensa asustado pidió al policía que lo acompañara hasta la salida del Palacio de Justicia.

Foto con Pedro “Mangui” Alliana

Más tarde, el mismo Luis Acosta, envió una foto suya con el diputado Pedro Alliana, como manera de amedrentar a otro periodista de radio, a Calixto Gonzalez. El hombre de prensa dijo que las fotos no le intimida “El cree por que me manda fotos con Mangui Alliana me va a intimidar, este tipo está equivocado, yo soy indomable, solo rindo culto a Dios y a mi trabajo, a mi nadie me condiciona para hacer mi trabajo” expresó el comunicador.

Comunicado a la opinión pública

Ante esta situación los trabajadores de medios de comunicación de la ciudad de Pilar, difundieron un comunicado a la opinión pública que señala que el Artículo 8 de la Constitución Nacional expresa sobre la Libertad de expresión que dice: “Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

Lea más: Abogado recusa a juezas por ser del género débil

Basados en los derechos en el cual estamos amparados los trabajadores de medios de comunicación “expresamos nuestro repudio a todo tipo de violencia y acciones que interrumpan los trabajos que los periodistas realicen en el afán de cumplir con sus labores”, expresa el comunicado

“Seguiremos defendiendo las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medios de comunicación social”, puntualiza el comunicado.

Finalmente señalan que sin el “Periodismo no hay democracia” y exigen a las autoridades la garantía para los trabajadores de prensa del departamento de Ñeembucú.