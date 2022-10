Denuncian desaparición de una persona con discapacidad intelectual

La denuncia fue realizada el sábado pasado, en la Comisaría 23 Zeballos Cué, luego de que Fernando David Florentín Rodríguez, de 38 años, no regresara a su vivienda, luego de que haya salido rumbo a su trabajo en la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis), en donde se desempeña como ayudante.

El señor Remigio Florentín Segovia denunció la desaparición de su hijo. Indicó que de acuerdo a la información que pudo recabar de algunos vecinos, Fernando se habría trasladado hasta la Escuela de Educación Física, ubicada en la sede de las Fuerzas Armadas, pero no se tiene más información sobre su paradero.

“Mi hijo es muy alegre, le gusta cantar. Él tiene una discapacidad intelectual pero puede responder su nombre, dónde vive y mi nombre si se le pregunta. A veces cuando tiene miedo no habla, no responde, pero generalmente sí”, indicó Florentín, padre del desaparecido.

“Yo no sé usar bien el WhatsApp de mi teléfono, pero encontré una foto en la que está con un joven al que no conozco pero él me podría tal vez dar información sobre mi hijo”, señaló.

“Le pido a todas las personas que pueden ayudarme con datos sobre el paradero de mi hijo, le vamos a agradecer mucho. Sus padres estamos sin dormir de la preocupación. Con tantas desapariciones con finales trágicos, tememos por la vida de nuestro hijo”, manifestó don Remigio.

Fernando David Florentín vive en la casa de su padre, situada en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, a la que no ha regresado desde el pasado viernes. Para cualquier información sobre él, favor comunicarse al 0994 442 555