Cartas al director

1- No es cierto que se haya duplicado el expediente en el cual se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria.

2- No es cierto que haya ingresado de forma ilegal al país. La Corte Suprema de Justicia ordenó la realización de una auditoría de la causa, y hasta la fecha nunca he leído una resolución donde diga que se clonó mi expediente. Hay un informe de la Dirección de Informática de la Corte Suprema de Justicia en la cual se dictamina que mi expediente corresponde al juzgado de Ejecución N° 1, además del antecedente judicial.

3- Si es cierto que en ese entonces la jueza María Teresa Ruiz Díaz del juzgado de ejecución N° 1, interina del 4 (renunció evitando la destitución del JEM en el cual la denuncié), reabrió plazos ya preclusos para que la fiscala Liz Cowan apele una resolución que ya estaba firme conforme a derecho.

4- Basta con leer completamente el dictamen y los fundamentos de la fiscala Liz Cowan para darse cuenta que ya el derecho pasó a segundo plano para la funcionaria. Se nota un odio hacia mi persona por ser extranjero. Dice que no tengo domicilio fijo, que no tengo arraigo, que, entré ilegalmente al país, afirmaciones totalmente falsas. Si uno revisa el expediente profesionalmente se va a dar cuenta de todas las incongruencias emitidas por la funcionaria, incongruencias que también le hicieron fallar a los camaristas en mi contra.

5- No se entiende como este mismo grupo de camaristas dieron beneficios a otros extranjeros sin arraigos ni domicilios y sin familia, pero en mi caso siempre es un problema el ser extranjero. ¿No vieron que estoy casado en Paraguay? que tengo dos hijas paraguayas? He presentado y sometidome a todo lo que establece la ley y aún así siempre encuentra algo para negarme los beneficios que me corresponden por derecho.

6- La actual jueza de mi causa al darse cuenta por las injusticias presentadas por mi abogado sólo pudo entender a su manera el informe sicológico el cual ya había ordenado que lo haga por seis meses lo cual hice prudentemente y esperando una nueva fecha de audiencia. En esa nueva audiencia, la fiscala Liz Cowan dice que no se debe dar ningún beneficio a un extranjero que aceptó someterse a la justicia paraguaya. Dice también que nunca tuve audiencia en la cual manifestaba mi derecho de cumplir mi error en territorio paraguayo. Cosa totalmente falsa y evidencia aún más su odio hacia mi persona puesto que nunca vio en el expediente dicha audiencia que fue realizada efectivamente. La jueza entonces ordena alegremente un año más de psicología y me pregunto ¿cuál es el problema legal de hacerlo con el beneficio de la salida transitoria? Habiéndose cumplido todos los requerimientos legales que había solicitado.

7- Sería muy interesa que la fiscala, la jueza y los camaristas que firmaron en mi causa expliquen de forma entendible si el derecho que manejan ellos solo rigen para ciertos extranjeros y para mi rige otra clase de derecho.

8. He denunciado hasta una falsificación de mi firma en el expediente y nunca fue resuelto ni siquiera un oficio de la fiscalía en la cual denuncié se encuentra en mi expediente.

9- Adjunto documentaciones en este derecho a réplica.