MADES y refugio Atinguy se negaron a dar protección a un venado

Con la crecida del río muchos animales perdieron su hábitat en especial los animales silvestres que viven en las islas del río Paraná, algunos inclusive fueron arrastrados por la corriente del río como ocurrió con un venado que se encontraba nadando en el caudaloso Paraná buscando tierra firme.

Un pescador se percató de que el animal luchaba por sobrevivir y pensó que se trataba de un perro, acercó su embarcación y se dio cuenta de que era un venado; le salvó la vida al animal y desde ese momento comenzó a contactar con diferentes instituciones para entregar al animal, pero grande fue la sorpresa que ninguno de los organismos del estado no se interesó por el animal Silvestre.

Refugio dice que venado no es especie nativa

El encargado del refugio faunístico Atinguy, dependiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) indicó que el animal no es una especie nativa, es un animal exótico, por lo tanto no podrá tenerlo en el lugar, mientras tanto desde la dirección de vida silvestre del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) no mostraron mucho interés por el animal silvestre y hasta se negaron de ir hasta el lugar para verificar el estado del venado argumentando falta de presupuesto.

En fin ninguno de los encargados de velar por la vida de los animales silvestre se animaron a realizar los trámites de rescate para darle una solución al venado que fue salvado por un pescador de las aguas del río Paraná.

Finalmente en la madrugada de este jueves el director de la Policía departamental de Ñeembucú comisario Nicolás González, encabezó una comitiva que llegó hasta la casa del pescador Fidel González en la ciudad de Paso de Patria. La delegación estaba compuesta por efectivos del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (DEBOA) a cargo del Oficial Guido Cuevas.

También se sumó a la delegación los Bomberos Voluntarios del Paraguay (Azul) encabezado por el capitán Santiago Soto y el grupo de antiabigeato. Acompañó a la comitiva el dr Veterinario,Nelson Rolón, de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundasa).

El animal fue inspeccionado por el veterinario Dr. Nelson Rolón, quien manifestó que el venado se encuentra en perfectas condiciones sin ninguna lesión. Recomendó que el animal sea trasladado a la ciudad de Pilar en una clínica veterinaria para ser sometida a una cuarentena a y posteriormente ser liberado en algún refugio faunístico o en su hábitat natural.

La comitiva traslado al animal silvestre con mucho cuidado hasta una clínica veterinaria de Pilar, en donde fue recibido por el veterinario Delfino Portillo, quien inmediatamente medicó e hidrató con suero al animal. En la tarde de este jueves se espera la presencia de los representantes de la fundación Maris Llorens, que se encargaran de trasladar al animal hasta un refugio.