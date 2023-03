Pescador rescató a un venado que era llevado por la corriente del río Paraná

La crecida del río Paraná, trae serias consecuencias negativas para el ser humano y también para los animales, en este caso a aquellos silvestres que viven en las zonas de los carrizales e islas ubicadas en medio del Paraná.

En la tranquila tarde de este martes un pescador de nombre Fidel González Chávez se encontraba en aguas del río Paraná en compañía de su esposa Sofía Alvarenga, cuando divisaron a un animal silvestre que venía nadando a punto de ahogarse.

Lea más: Pequeños productores fueron sorprendidos por la crecida del río Paraná

El animal estaba cansado y sin fuerzas y ya se dejó llevar por la corriente del río, según relataron. Se trataba de un venado, idéntico al “Bambi”, personaje de aquella película de Disney que marcó la infancia de muchos niños.

El pescador comentó que acercó su embarcación al animal e intentaron rescatarlo. ”Mucho procuré con mi esposa para subirle porque empezó a sacudirse. Luego de alzarle me pateó bastante. Al principio no sabía que era, pero después me di cuenta que era un animal silvestre”, relató Fidel González.

El pescador dijo que desde el primer momento que salvó la vida del animal, pensó en entregar a un refugio faunístico para que siga viviendo. ”Me dio mucha pena verla cansada y arrastrada por la corriente, cansada digo por que es hembra y pensé entregar en algún refugio para que viva bien”, señaló.

Lea más: Cerrito río Paraná avanza y comienza afectar a las primeras familias

El pescador se mostró feliz y comentó que es la primera vez que encuentra este tipo de animal. ”Esta especie de animal no es de nuestra zona, yo soy un antiguo poblador y nunca en mi vida vi un animal como este, por eso digo que la crecida del río y la corriente lo habra arrastrado de hacia Ayolas”, comentó el pescador.

Refugios tienen inconvenientes para buscar al animal

Desde la corresponsalía de ABC color, hemos buscado diferentes refugios para el animal. Increíblemente todos quieren, pero tienen algún tipo de inconveniente para buscar.

Lea más: Video: rescatan a una lechuza que entró al Congreso Nacional

Contactamos con la gente del refugio faunístico de Atinguy de Ayolas, con el encargado José Bobadilla y nos respondió que se encuentra por Asunción y que en todo caso mañana, luego de llegar a Ayolas, iniciará los trámites para el rescate.

Mencionó que normalmente en estos casos el trabajo de rescate hacen los Bomberos Voluntarios del Paraguay. Mientras tanto el buen hombre ya aseguró al animal y lo guardó en su pieza para dormir, en espera de la llegada de los funcionarios del refugio.

Diferentes especies de monos y el mono aullador (Karaja) también fueron rescatados días pasados por pescadores de la zona de Cerrito, Ñeembucú ante la crecida del río.