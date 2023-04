Denuncian a médico de IPS de San Juan por negligencia

Carolina Centurión realizó la denuncia por supuesto hecho de homicidio culposo por negligencia médica, contra el Dr. Sergio Daniel Insfrán Escobar, así como contra todos los profesionales de la salud, tales como médicos tratantes, enfermeros y auxiliares que hayan participado en la atención del paciente, donde resultó víctima Diego Fernando Benítez Cardozo (39), quien ingresó para una cirugía programada de piedra en la vesícula, el día miércoles 25 de enero.

“Llegamos al Instituto de Previsión Social (IPS) San Juan Bautista Misiones, mi esposo ingresó chisteando como siempre y hablando de proyectos; ya en la recepción nos atendió una licenciada, que no recuerdo el nombre, quien al mirar la orden que le pasó Diego, manifestó lo siguiente: este doctor, refiriéndose al Dr. Insfrán, de nuevo envía pacientes sin nada, sin estudios prequirúrgicos ni prueba de COVID”, manifestó Centurión.

Lea más: Fiscalía interviene IPS de San Juan Bautista, tras denuncia de negligencia medica

“A mi marido jamás le pidieron los estudios prequirúrgicos que normalmente se hace cuando una persona será sometida a una operación, para saber la condición clínica del mismo. Ya en la hora de la cirugía me pidieron varios insumos para comprar, como el recipiente donde serán depositadas las piedras que se extraen, que normalmente te entregan una vez terminada la intervención, pero que en esta ocasión no fue así y que supuestamente el cirujano decidió desecharla”, mencionó Carolina.

“A las 10:30, mi esposo ingresó a la sala que quirófanos y a las 12:00, me solicitaron drenaje, busqué en todas las farmacias de San Juan y en todas partes me dijeron que únicamente se puede traer por pedido y terminé comprando látex penrose tubing a pedido del médico”, añadió.

“Antes de que Diego saliera de quirófano, sale el anestesista y en el pasillo me comenta que la cirugía tuvo una complicación, sin una explicación específica de qué fue lo que pasó, a mi parecer es muy poco seria la manera que me informó sobre la intervención”, acotó.

Lea más: video: Fiscalía interviene IPS de San Juan Bautista

“Ya cuando sale el cirujano para hablar conmigo, con una mirada muy confusa y que pareciera que ni él entendía lo que estaba haciendo aparentemente y me dice ya le operamos a Diego, él está bien, pero ocurrieron algunas complicaciones y le sacamos la mitad de su vesícula y la otra parte le dejamos allí, no le sacamos para no perforar otros órganos, porque está en una posición que no es normal”, expresó Centurión.

“Tras darme esa breve explicación, me dijo el doctor: ya después me subo junto a ustedes y te doy más detalles de lo que pasó a vos y a Diego. Una vez terminada la intervención, el cirujano nunca más apareció, jamás realizó ese seguimiento a su paciente, en ningún momento le monitoreó, ni le visitó”, señaló.

“El día miércoles tras su cirugía, empezó el dolor, la fiebre y al consultar me dijeron que es normal postquirúrgico. Reconocemos que eso sería normal por varias horas, pero pasado ese punto yo pedí que alguien le revisara porque seguía con fiebre y dolor, pero nadie le revisó”, manifestó.

“Ya el jueves 26, en horas de la mañana vino el doctor Antonio Morínigo para hacerle la curación, pero supuestamente estaba bien, pero a la tarde seguía con fiebre y dolor mi marido y nuevamente volví a pedir que alguien nos pueda atender y nuevamente vuelve el doctor Morínigo junto a nosotros. En esta ocasión el médico ni siquiera le revisó, ni le tocó y me dice que eso es normal”, añadió.

“El jueves mi marido perdía ya líquido, tenía fiebre, tenía dolor, pasamos así todo el día y la noche, lastimosamente nadie fue a verle, nadie le evaluó y ya el viernes en horas de la mañana él ya estaba totalmente con pérdida de líquido por la herida y se acerca una doctora y ahí recién se desesperaron y empezaron a movilizarse para la derivación de urgencia”, manifestó.

“Con esto me pregunto, por qué esperaron tanto, por qué esperaron que mi marido esté más grave para actuar, existe una irresponsabilidad enorme de todos los profesionales que le atendieron a mi marido”, lamentó.

“Realizo esta denuncia para que no vuelva a pasarle a nadie, porque estos profesionales son unos irresponsables y espero que se haga justicia, confiamos en el trabajo de la fiscalía, que se haga bien la investigación y que a ningún ser humano le vuelva a pasar esto”, finalizo Carolina.