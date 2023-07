Siameses superan primera cirugía y se encuentran estables

Elías Ramírez, padre de los siameses que se encuentran internados en cuidados intensivos del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, confirmó que la operación realizada a sus dos hijos fue para practicarles una incisión. Es decir, la intervención quirúrgica fue para ubicar una zona del cuerpo para que ambos bebés puedan expulsar los desechos fisiológicos y evitar una sepsis o infección generalizada en los recién nacidos. Los bebés nacieron sin abertura de sus aparatos digestivos, es decir no tenían abierto el conducto del ano.

“En general ellos están bien. La cirugía que tuvieron fue para hacerle un orificio porque no tenían por donde defecar. Los médicos están haciendo un buen trabajo. Ahora estamos en pausa, no como esta mañana que estuvimos haciendo muchos trámites. Nos pidieron gestionar muchas cosas. Les llevaba constantemente todo lo que me pidieron”, explicó Elias Ramírez.

Dijo que hasta el momento no fue informado de alguna cirugía que implique la separación de sus hijos. “Para eso me explicaron que se necesitará de muchos estudios, no se hará de la noche a la mañana. Primero van a analizar todo y luego van a realizarle esa operación”, manifestó el papá de los siameses.

La madre saldría de alta el jueves

Contó además que la madre de los gemelos saldría de alta el jueves dependiendo de que algunos análisis clínicos. “Por el momento sigue internada, y evaluada por los médicos. Mi hijo está con ella. Luego veríamos si nos quedamos en el albergue o vemos dónde quedarnoa mientras continuamos con el tratamiento de nuestros hijos que están internados”, mencionó Ramírez.

Las parejas son de la ciudad de Luque, límite entre Estelvina y Ykuá Caranda’y. Tienen un hijo que actualmente se encuentra en el Hospital al cuidado de la madre. Según contó Elías Ramírez, tienen poco apoyo de parte de sus familiares por lo que les resulta imposible que el niño pueda quedar en la casa de algún allegado.

Su esposa, María de los Santos Arévalos de 42 años se dedica a la crianza de su hijo pequeño de 4 años, y él al comercio y ventas en general.