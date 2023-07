Salud sigue con déficit en presupuesto y descentralización, admite ministro Borba

El ministro de Salud, Julio Borba, habló de la necesidad de una mayor inversión en el área de la Salud Pública del país. Dijo que todavía se siente un importante déficit en infraestructura y recursos humanos, especialmente en el interior del país. Mencionó que se debe apuntar a la descentralización de manera a evitar los traslados innecesarios de pacientes hasta centros asistenciales de Asunción.

“Actualmente se invierte menos del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en Salud, cuando los delineamientos internacionales hablan de que tenemos que gastar por lo menos el 6%; hay países de la región más chicos que el nuestro que están gastando el 6,9% de su PIB en Salud. Es cierto que nosotros dependemos mucho del fisco, de lo que recaude, pero hay que ver la factibilidad de poder ir avanzando para dar una salud más digna a la población”, refirió el ministro Borba.

El déficit en el presupuesto repercute en la compra de medicamentos, indicó el secretario de Estado. Explicó que los fármacos que se destinan a la salud de pacientes oncológicos en su mayoría se adquieren por vía amparo judicial porque existe un listado de 60 medicamentos que no forman parte del listado básico y que el Ministerio de Salud compra de esa manera.

El Digesplen es uno de ellos. También el Solgesma que es un medicamento pediátrico que tiene un costo de US$ 1.500.000 por tratamiento completo. Son medicamentos que no tienen representación en el país, pero que estamos viendo la forma de comprar cada vez que tenemos un amparo judicial. En el semestre del año pasado, de julio a diciembre, esta medicina fue adquirida por un monto de G. 100.000 millones, precisó. Son gastos bastante importantes. El presupuesto que teníamos en el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) lo utilizamos todo en la compra de medicamentos”, manifestó Borba.

Nuevo espacio para pacientes oncológicos

En el nuevo espacio inaugurado para pacientes ambulatorios del área de oncohematología del Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” se podrá atender a un número de 45 pacientes por día, afirmó la jefa del departamento oncohematología del nosocomio.

El lugar es un espacio de recepción de pacientes ambulatorios que a diario recurren a tratamientos de quimioterapias. En total fueron habilitadas 12 sillas que servirán para que los pacientes puedan recibir su medicación. El lugar cuenta además con un espacio en donde se preparan los fármacos que serán administrados. También sanitarios sexados y otros destinados a personas con discapacidad.

Inversión de varias instituciones

La Fundación Lions Clubs International (LCIF), los Clubes de Leones de Villa Morra, Saltos del Guairá, Caraguatay Unidos, y Capiatá, la Asociación de Padres Mitã´i y el Ministerio de Salud Pública se unieron para apoyar la causa que hizo posible la habilitación de un espacio de atención para pacientes de oncohematología del área ambulatoria del Hospital Pediátricos “Niños de Acosta Ñu”.

La Lions Internation realizó el mayor aporte, que consistió en suma de US$ 100.000, con un apoyo en contrapartida de los Clubes de Leones de Villa Morra, Saltos del Guairá, Caraguatay Unidos y Capiatá del valor de US$ 8.500. Mientras que la Asociación de Padres Mitã´i realizó el aporte de US$ 25.000, y el Ministerio de Salud el monto de US$ 25.000.