Presidente de Sociedad de Gastroenterología “se resiste” a dejar dirección en IPS y recurre a influencias políticas, denuncian

La Dirección Gestión y Desarrollo de Talentos Humanos del Instituto de Previsión Social (IPS) emitió la Resolución 851/2023, con fecha del 11 de octubre de este año, en la que designan a la doctora Mónica Auxiliadora Figueredo Zacarías, en los cargos de confianza del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Departamento de Medicina Interna; y del Servicio de Otorrinolaringología del Departamento de Servicios Quirúrgicos, ambos dependiente de la Dirección Médica del Hospital Central, a cargo -a su vez- de la Gerencia de Salud.

La doctora Figueredo reemplaza al doctor Gilberto Daniel Cantero Coronel en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y al doctor Sebastián Avelino Benítez, quienes pasarán a cumplir otras funciones en la institución, según consta la resolución.

El gerente de Salud del IPS, doctor Carlos Morínigo, reveló a ABC que el doctor Cantero “se resiste” a dejar el cargo hasta la fecha, no permitiendo a la nueva directora asumir. Asimismo, ni siquiera le deja acceder a la oficina de la jefatura y está generando un ambiente inestable en el personal de salud.

“Hubo una reacción negativa hacia ese cambio. Nosotros estamos buscando renovar al equipo para darle otra dinámica a los servicios. Hicimos un análisis y en eso decidimos el cambio del doctor Cantero, pero encontramos resistencia. Él hace 10 años está en el cargo. Estamos tratando de conciliar”, comentó. El doctor Cantero fue electo en agosto de este año como presidente de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva (SPGE).

IPS: médico fue denunciado por violencia

Incluso, la doctora Figueredo denunció ante la Policía, el pasado 14 de octubre, al doctor Cantero por violencia contra la mujer, maltrato verbal y psicológico, ya que señala que el viernes pasado acudió a la oficina de la jefatura de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva para asumir en el cargo, cuando el denunciado aún se encontraba en dicho lugar, negándose a salir. Luego, ella se retira del sitio, por lo que el médico Cantero la sigue y frente a sus compañeros la agrede con “palabras irreproducibles”, según el acta policial.

A raíz de ello, la doctora hizo constar en la denuncia policial que teme por su integridad física, “ya que no es la primera vez que ocurre este incidente con el denunciado”.

Médico utiliza sus influencias políticas

Al ser consultado sobre la presunción que el médico denunciado está dilatando la entrega de la jefatura para poder utilizar su influencia política y lograr mantenerse en el cargo, Morínigo respondió que “están utilizando todas las artimañas que pueden”.

El doctor Cantero sería allegado al extitular del IPS, Vicente Bataglia, según el reporte que recibió nuestro diario.

Cambio en dirección es para mejorar servicio

Sobre dicha designación, justificó que él decidió junto su equipo nombrar a la doctora Figueredo para ocuparse del Servicio Gastroenterología y Endoscopía Digestiva a fin de darle “dinamismo” a dicha dirección, ya que recibe muchas quejas de los asegurados por la tardanza para la realización de estudios médicos.

Bajo la gestión del doctor Cantero, recién tras seis a siete meses un usuario se realizaba un estudio de endoscopía digestiva, según indicó. Acotó que lista de espera actual es de 4.000 pacientes que tienen turno hasta para junio del 2024.

También alegó que el cambio en la dirección es parte de los cambios que vienen ejecutando en la previsional para atender la demanda de los usuarios.

Niegan un trasfondo político

Morínigo, asimismo, negó que haya un revanchismo político detrás de la salida del médico, quien es vinculado al doctor Vicente Bataglia, quien había sido nombrado como titular del IPS por el expresidente Mario Abdo Benítez, el cual mantiene “contienda política” con el actual gobierno del cartista Santiago Peña.

“No es una decisión política, eso te puedo asegurar. Acá se ve las necesidades que tenemos y las quejas de los asegurados. La cuestión política acá no se metió”, aseveró.

Finalmente, el gerente de Salud manifestó que insistirán por las vías correspondientes para que el doctor Cantero desista y entregue el cargo. “Nosotros no podemos perder tiempo a disputas políticas que no nos llevan a nada, pero dejamos asentado que no queremos trabajar con él”, declaró.

Agregó que aguardará a que los directores a su cargo encuentren una solución al conflicto. En caso de que la situación continúe, anunció que deberá intervenir de forma directa.

Intentamos comunicarnos con el doctor Gilberto Daniel Cantero para obtener su versión, pero el médico no respondió a la línea telefónica cuyo tres últimos números son “400″.