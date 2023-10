Madre clama por un lugar para su bebé en el Hospital Niños Acosta Ñu

Susana Ferreira dio a luz el martes a su hijo en el Hospital Materno Infantil de Loma Pytã, el cual nació con estenosis pulmonar severa, según le manifestaron los médicos a la madre.

“Mi bebé nació el martes a la mañana, y al día siguiente le revisa la doctora, no sé por qué en el día no le revisaron; al día siguiente le revisa la doctora y me dice que tiene un soplo en el corazón y que hay que hacerle estudios y ver por qué. Le hacen los estudios y el cardiólogo me dice que mi bebé tiene una condición que se llama estenosis pulmonar severa, eso significa que el conducto que tiene del lado derecho del corazón, que tenía que estar abierto para bombear bien la sangre, en su caso, está casi cerrado”, explicó en comunicación con la redacción de ABC.

Bebé necesita traslado al Acosta Ñu

Según contó Susana Ferreira, el médico que atiende a su hijo le dijo que necesita dos intervenciones: un procedimiento de cateterismo, en el que se le pone un tubo en la vena para tratar de abrir así el conducto, o una cirugía.

“Pero en cualquiera de las dos opciones, profesionales especialistas hay en Acosta Ñu, y el doctor que le atiende me dice ahora que él ya hizo todo lo posible llamando a todos los lugares donde tiene que llamar, incluso con sus superiores. Él presiona para conseguir un lugar y sus superiores tampoco dan tanta importancia, solo dicen que ya están enterados del caso y hasta ahí, tampoco es que están presionando mucho para encontrar un lugar”, lamentó la madre.

Agregó que desde el Servicio Nacional de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), responden que no consiguen lugar, lo que le desespera, porque el tiempo pasa y a medida que el tiempo pasa, no saben hasta cuándo va a resistir el bebé.