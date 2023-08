Denuncian que corte de espalda de bebé durante parto por cesárea en Hospital Nacional de Itauguá

La mujer relató que el lunes 21 de agosto, en horas de la noche, fue atendida al mediodía del día siguiente a pesar de que llegó con fuerte dolor. Elvira Duarte explicó que durante la cesárea extrajeron de su vientre a su bebé y en ese proceso le produjeron un profundo corte en la zona de la espalda. Dijo que preguntó en qué situación le cortaron a su bebé, pero los médicos no le respondieron.

Elvira manifestó que estaba consciente de que su bebé nacería con complicaciones porque durante su tratamiento pre-natal había sido advertida de las afecciones que tenía. Dijo que su hijo nació y solo sobrevivió siete horas. “Mi bebé nació a las 13:00 del día martes, pesó 1 kilo y medio, de sexo masculino, y falleció a las 19:00 el mismo día que nació. Cuando me preguntaron si quería ver a mi bebé solo pedí que lo llevaran a mi casa, y no lo revisé”, explicó.

Pasadas las horas, la puérpera llamó a dos de sus hermanas que estaban en su domicilio velando a su hijo para que revisaran al bebé y en la inspección encontraron que el cuerpo presentaba un profundo corte en la zona de la espala. Según los médicos se trataba de un pequeño corte y no dieron más detalles al respecto, indicó.

“Cuando mi bebé nació, se lo llevaron, escuché que el corte era como para cuatro puntos, y luego fue directo a terapia. Cuando asimilé todo lo que pasó le pedí a mi hermana que revisara el corte, y era profundo, no le habían suturado. Eso da la pauta de que le tuvieron en la terapia sufriendo durante varias horas antes de que muriera. No tuvieron la delicadeza de suturarle el corte, no me imagino lo que pudo haber sufrido”, manifestó la madre.

La acongojada mujer denunció el hecho para que saliera a luz la manera en que proceden los médicos en el Hospital Nacional de Itauguá y para que en otras oportunidades no sucedan hechos similares, expresó.

Respuesta del jefe de área

El jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional de Itauguá, el Dr. Alfredo Yaluk, explicó que fue un procedimiento muy difícil, según el reporte de la Dra. Claudia Paredes, jefa de guardia, quien fue la que realizó la cesárea. “Fue muy dificultosa por las adherencias que tenía la madre por un antecedente de una cesárea previa. El corte fue superficial a causa de la dificultad de la cirugía”, explicó el médico.

Mencionó además que el bebé ya se encontraba sin líquido dentro del vientre de la madre, lo que dificultó más el procedimiento. “Él estaba en una posición anormal –situación traversa-, estaba acostado dentro del útero no con la cabeza hacia abajo, y no tenía líquido. Las malformaciones que tenía en el cerebro, y más la infección de la madre hizo que perdiera líquido amniótico. Por todo esto el corte no guarda relación con la muerte”, manifestó el jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional.